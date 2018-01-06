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Erdoğan'dan sürpriz davet Osmanlı hanedanı üyelerini ağırladı

Erdoğan'dan sürpriz davet Osmanlı hanedanı üyelerini ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmanlı hanedanının Fransa'da ikamet eden üyelerini kabul etti.

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Eklenme Tarihi: 06-01-2018 08:25 - Güncelleme: 06-01-2018 08:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarının ardından Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğine geçti. Burada, Osmanlı hanedanının Fransa'da ikamet eden üyelerini kabul eden Erdoğan, ayrıca Fransa Ulusal Meclisi Fransa-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Stephane Teste ve Senato Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Josiane Costes ile eski Fransa Adalet Bakanı ve Avrupa Parlamentosu Üyesi Rachida Dati'yi de kabul ederek görüşmeler yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Türk Toplumu temsilcileri ve Fransa İslam Konseyi temsilcilerini de ayrı ayrı kabul etti. Kabuller basına kapalı gerçekleşti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğine gelişinde vatandaşlar tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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