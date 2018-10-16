Erdoğan'dan son dakika rahip Brunson açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti grubu sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan Türkiye'de 2 yıl tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan rahip Brunson'la ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan Türk adalet sistemi kararını verdi ve uygulamaya koydu açıklamasında bulundu. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

İzmir'de bir Rahip Brunson olayı yaşadık. Adalet sistemi bir karar verdi. Bu Türk yargı sistemine güvenmenin neticeleridir. Bu olay bugünlerde terörle mücadelede attığımız adımlardır. Bunlar kararlılıkla devam ediyor.

YARIN MECLİS'E SUNUYORUZ: Mart 2019'da mahalli idari seçimlerinde de yeni bir hizmet döneminin kapılarını aralayacağız. Biz işbaşına gelir gelmez 3 aşamalı program başlattık. 100 günlük icraat programı başlattık. Türkiye 2002-2013 yılları arasındaki hedefleri aşarak yakalamıştır. 2013 yılında itibaren yaşadığımız sınamalar nedeniyle kimi hedeflerimizin gerisine düştük. Bize kurulan tuzakları ufak sendelemelerle atlatıp yürümeye devam ettik. Yeni yönetimin ilk bütçe hazırlığını tamamladık, yarın Meclis'e sunuyoruz.