Erdoğan'dan son dakika müjdesi poşet file bedava verilecek

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

İki hafta içinde aday tanıtım toplantılarını bitirmeyi hedefliyoruz. Bu sürecin ardından adaylarımızın saha çalışmalarına bir an önce başlamasını istiyoruz.

Aday seçim süreci artık geride kaldı, bu saatten sonra aday adaylarının rekabeti seçim çalışmalarına yansıtmayacaklarına inanıyorum.

ADAY GÖSTERİLMEYENLERE SESLENDİ: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 'YSK önünde oturacağız' diyenleri unutmuş değiliz. Nerede oturdunuz? Hala oturuyorsunuz. Esameniz bile yok. Aday belirleme sürecinde yaşanan her şey artık geçmişte kaldı. Benim isteğim olursa 'eyvallah', isteğim olmazsa 'yallah' derseniz, bu AK Partili olmak değildir.

SÖYLEMEKTE ACELE ETTİM SANKİ AMA...Milyonlarca bez torbayı hazırlatıyoruz ve bunları vatandaşlarımıza promosyon olarak dağıtacağız. Söylemekte biraz acele ettim belki ama söyleyeyim ki bu işi birileri alıp götürmesin.

  • Güncel 11 Ocak 2019 12:19
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Erdoğan'dan son dakika müjdesi poşet file bedava verilecek videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro