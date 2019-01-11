Erdoğan'dan son dakika müjdesi poşet file bedava verilecek

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

İki hafta içinde aday tanıtım toplantılarını bitirmeyi hedefliyoruz. Bu sürecin ardından adaylarımızın saha çalışmalarına bir an önce başlamasını istiyoruz.

Aday seçim süreci artık geride kaldı, bu saatten sonra aday adaylarının rekabeti seçim çalışmalarına yansıtmayacaklarına inanıyorum.

ADAY GÖSTERİLMEYENLERE SESLENDİ: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 'YSK önünde oturacağız' diyenleri unutmuş değiliz. Nerede oturdunuz? Hala oturuyorsunuz. Esameniz bile yok. Aday belirleme sürecinde yaşanan her şey artık geçmişte kaldı. Benim isteğim olursa 'eyvallah', isteğim olmazsa 'yallah' derseniz, bu AK Partili olmak değildir.

SÖYLEMEKTE ACELE ETTİM SANKİ AMA...Milyonlarca bez torbayı hazırlatıyoruz ve bunları vatandaşlarımıza promosyon olarak dağıtacağız. Söylemekte biraz acele ettim belki ama söyleyeyim ki bu işi birileri alıp götürmesin.