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Erdoğan'dan son dakika müjdesi poşet file bedava verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde uzun zamandır gündemde olan paralı poşet mevzusunda vatandaşı çok sevindirecek bir müjde verdi. Poşet file vatandaşa bedava verilecek.

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Eklenme Tarihi: 11-01-2019 11:28 - Güncelleme: 11-01-2019 11:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde "Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan son günlerin en çok konuşulan konusu paralı poşet konusuna değindi. Seçim kampanyasında naylon poşet yerine file kullanılacağını açıklayan Erdoğan ''Milyonlarca bez torbayı hazırlatıyoruz ve bunları vatandaşlarımıza promosyon olarak dağıtacağız. Söylemekte biraz acele ettim belki ama söyleyeyim ki bu işi birileri alıp götürmesin'' dedi. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

NAYLON POŞETE KARŞI SAVAŞ İLAN ETTİK: Şu anda ana muhalefet yine naylon poşetlerle sokağa dökülebilir. Biz buna karşı savaş ilan ettik. Şimdi bu şeçimlerde biz bez torbalar ve kenevirden yapılmış olan fileleri kullanacağız.

BEZ TORBALAR BEDAVA VERİLECEK: Milyonlarca bez torbayı hazırlatıyoruz ve bunları vatandaşlarımıza promosyon olarak dağıtacağız. Söylemekte biraz acele ettim belki ama söyleyeyim ki bu işi birileri alıp götürmesin. 

BÜYÜME BEKLENTİNİN ÜZERİNDE OLACAK: Kur, faiz, enflasyon üçgeninde ülkemize kurulan tezgaha rağmen 2018 büyümesi de yine tahminlerin üzerinde olacak.

ADAY GÖSTERİLMEYENLERE SESLENDİ: Aday seçim süreci artık geride kaldı, bu saatten sonra aday adaylarının rekabeti seçim çalışmalarına yansıtmayacaklarına inanıyorum. Aday belirleme sürecinde yaşanan her şey artık geçmişte kaldı. Benim isteğim olursa 'eyvallah', isteğim olmazsa 'yallah' derseniz, bu AK Partili olmak değildir.

SEÇMENLERİ YAKIN MARKAJA ALIN: 24 Haziran seçimlerinin ardından 31 Mart'ta 234 bin vatandaşımız vefat nedeniyle seçmen listelerin olmayacak.Ayrıca, 63 bin yükümlü, 64 binden fazla kişi yurtdışında olması nedeniyle sandığa gidemeyecek. Ayrıca, 375 bin kişi MERNİS'te yer almadığı için listede yok. Teşkilatımızın, bu seçmenleri yakın markaja alması çok önemli.

HER SECİM BİR SINAV: AK Parti her seçimi bir imtihan olarak görür. Kolay imtihan olmaz. Milletimizle irtibatımız seçimden seçime değil, süreklidir.Milletimize seçimden seçime giden partiler hiç bir zaman bulundukları yerden ilerleyemezler. Kendi politikalarını anlatarak milletin desteğini almak yerine sadece AK Parti'yi ve şahsımızı hedef alarak ilerlemeye çalışıyorlar.

TERÖRLE KOL KOLALAR: Son 5-6 yılda yaşadığımız hadiseler bize 'yerli ve milli duruş' sahipleriyle birlikte durabilmenin farkını göstermiştir. Bir yanda terör örgütlerine karşı dimdik duranlar, diğer taraftaysa terör örgütleriyle kola kola girenler, kendi çıkarları için feda edemeyecekleri değerleri olmayanlar.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR29 YORUM

  • semra sade 11 Ocak 2019 13:29 Ne zaman ? seçimlerden sonra mı?

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TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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