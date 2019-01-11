Erdoğan'dan son dakika açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde "Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"nda konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

İki hafta içinde aday tanıtım toplantılarını bitirmeyi hedefliyoruz. Bu sürecin ardından adaylarımızın saha çalışmalarına bir an önce başlamasını istiyoruz.

Aday seçim süreci artık geride kaldı, bu saatten sonra aday adaylarının rekabeti seçim çalışmalarına yansıtmayacaklarına inanıyorum.

ADAY GÖSTERİLMEYENLERE SESLENDİ: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 'YSK önünde oturacağız' diyenleri unutmuş değiliz. Nerede oturdunuz? Hala oturuyorsunuz. Esameniz bile yok. Aday belirleme sürecinde yaşanan her şey artık geçmişte kaldı. Benim isteğim olursa 'eyvallah', isteğim olmazsa 'yallah' derseniz, bu AK Partili olmak değildir.

BİR BUÇUK MİLYONA YAKIN SEÇMEN ADRES DEĞİŞTİRDİ: 24 Haziran seçimlerinin ardından 31 Mart'ta 234 bin vatandaşımız vefat nedeniyle seçmen listelerin olmayacak . Ayrıca, 63 bin yükümlü, 64 binden fazla kişi yurtdışında olması nedeniyle sandığa gidemeyecek. Ayrıca, 375 bin kişi MERNİS'te yer almadığı için listede yok. Bu kişilere teker teker ulaşıp seçmen kütüklerine kaydettirmeniz lazım. 24 Haziran'dan bu yana 1,5 milyona yakın seçmen adresi değiştirdi. 1 milyon kişi ilk kez oy kullanacak. Teşkilatımızın, bu seçmenleri yakın markaja alması çok önemli.