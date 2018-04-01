Erdoğan'dan sınır karakolunda önemli mesajlar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da sınır birliklerini ziyaret etmek üzere Antakya'dan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınır karakolunda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Zeytin Dalı harekatına destek için kente gelen sanatçı ve sporcularla buluştu.

Erdoğan'dan sınır karakolunda önemli mesajlar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay'da bulunan Oğulpınar Sınır Karakolu'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sınır birliklerine hareketinden önce askeri kamuflaj giydiği görüldü.

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Erdoğan'dan sınır karakolunda önemli mesajlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Artık silahlarımızı kendimiz yapıyoruz. Bize kapıyı açmayanlar bunları üretir hale gelmemize neden olmuştur. Türkiye, 2007 vesayet krizi öncesinden daha güçlüdür. Bugün Türkiye 2015'teki çukur eylemleri öncesinden, 15 Temmuz öncesinden daha güçlü.

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Erdoğan'dan sınır karakolunda önemli mesajlar!

"BU MANZARA EN ÇARPICI FOTOĞRAFTIR": Dünyanın hiçbir yerinde ülkesinden ve milletinden kopuk sanatçılar sporcular göremezsiniz. Ülkemizde eskiden beri böyle bir kesim bulunuyor olsa da hamdolsun sayıları gittikçe azalıyor.

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Erdoğan'dan sınır karakolunda önemli mesajlar!

Türkiye askeri zaferleriyle, sanat alanındaki özgün çalışmalarıyla, spordaki başarılarıyla, diplomasideki dik duruşuyla gelişiyor ve ilerliyor. Bugün burada şahit olduğumuz bu manzara bu değişimin en çarpıcı fotoğrafıdır. Bir kez daha teşekkür ediyorum.

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