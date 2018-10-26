Erdoğan'dan sert uyarı: Külahları değişiriz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Kendi partililerine çağrıda bulunan Erdoğan, ''Kim ki partimizi kendi heva ve heveslerinin aracı haline dönüştürmeye çalışırsa onunla külahları değişiriz.'' dedi.

2019 YEREL SEÇİMLERİ YSK'nın takvimini beklemeden birtakım süreçleri tamamlamak istediklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı, ''Mevcut belediye başkanlarımızla ilgili değerlendirmelerimiz belirli bir safhaya geldi. Mahalli seçimlerin kendine göre dinamikleri vardır. Mahalli seçimlerde aday tespitleri çok önemli bunun yanında belediye meclis üyeleri isim isim çok önemli il genel meclis üyeleri isim isim çok önemli. Aday belirlemeden seçim kampanyasına kadar her aşamada bu dinamikleri göz önünde tutmak gerekiyor.'' şeklinde konuştu.

İTTİFAK MESELESİ ''Cumhur İttifakı'na olan bağlılığımızı sürdürmekle birlikte 2019 Mart'ıyla ilgili seçim ittifakı işini karşılıklı olarak bir kenara bıraktık.'' diyen Erdoğan, ''MHP ile ülke ve millet meseleleri konusunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ama mahalli seçimlerde herkes kendi yolunu takip edecek.'' ifadelerini kullandı.

''KÜLAHLARI DEĞİŞİRİZ'' Kendi partililerine çağrıda bulunan Erdoğan, ''Kim ki partimizi kendi heveslerinin aracı haline dönüştürmeye çalışırsa onunla külahları değişiriz. Bu konudaki hassasiyetlerimiz ileri derecede. Bu tür konumda olan arkadaşlarımız varsa aday adayı olarak bile karşımıza gelmesin, bizi de yormasın.'' dedi.

  • Siyaset 26 Ekim 2018 13:04
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