Erdoğan'dan şehit ailesine ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce Belediyesi ziyaretinin ardından Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'ne düzenlenen saldırıda şehit düşen 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın ailesinin evinin bulunduğu Beyköy beldesine geldi.

Basına kapalı 30 dakika süren ziyarette, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Düzce Valisi Zülkif Dağlı da hazır bulundu.

Ziyaretin ardından şehit ailesinin evinden ayrılan Erdoğan, aracından inerek kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.