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Erdoğan'dan seçim stratejisi toplantısı

Erdoğan'dan seçim stratejisi toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde parti yöneticileriyle bir araya geldi. Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı toplantıda 24 Haziran stratejisi tartışıldı.

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Eklenme Tarihi: 27-04-2018 00:43 - Güncelleme: 27-04-2018 00:43

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Seçim Stratejisi Toplantısı'na başkanlık etti.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı 3 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıya, Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım ile parti yöneticileri katıldı.

AK Parti'nin seçim stratejisine ilişkin detayların ele alındığı toplantıda, milletvekilliği adaylık süreci, miting programı, seçim şarkısı, temayül yoklaması takvimi ve seçim sloganları gibi konular değerlendirildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Ulkucu 27 Nisan 2018 01:31 Işın bu sefer zor. Bahçeli yi yanına almayacaktin.

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