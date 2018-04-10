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Erdoğan'dan Rus bakana sert Afrin yanıtı

Erdoğan'dan Rus bakana sert Afrin yanıtı

TÜRKİYE ile Rusya arasında Afrin atışması yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Türkiye'nin Afrin'i Suriye rejimine devretmesi gerektiği yönündeki açıklamalarına sert tepki gösterdi.

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Eklenme Tarihi: 10-04-2018 13:18 - Güncelleme: 10-04-2018 13:18

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un basına yansıyan "Türkiye Afrin'in kontrolünü Suriye hükümetine geri vermeli" açıklamalarına cevap veren Erdoğan “Biz kime teslim edeceğimizi biliriz” şeklinde konuştu.

Partisinin grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, Türkiye'nin 20 Ocak'tan beri Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin'le ilgili olarak Lavrov'un "Erdoğan, Türkiye'nin Afrin'i işgal etmek istediğini hiçbir zaman söylemedi. Nitekim biz de Afrin'deki durumu normalleştirmede en kolay yöntemin, Türkler buradaki hedeflerine ulaştıklarını söylediklerinde, bu bölgenin kontrolünün Suriye hükümetine geri verilmesi olacağına inanıyoruz" ifadelerini değerlendirdi.

Erdoğan, Lavrov'un ifadeleri hakkında şunları söyledi:

"Bu yaklaşım çok yanlış. Biz şu anda Afrin'i kime geri vereceğimizi çok iyi biliyoruz. Suriye'de şu anda başka ülkelerin kontrol altında tuttuğu yerlerin Suriye'ye teslimi konuşulsun. 'Oraları rejim verdi' ifadesi bizi ikna etmez. Biz yeri geldiği zaman Afrin'i, Afrinlilerin kendisine bizzat teslim ederiz. Ama bunun zamanı bize aittir; onu da biz belirleriz, Sayın Lavrov değil."

LAVROV NE DEMİŞTİ

Lavrov, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamada operasyonun sona ermesinin ardından Türkiye'nin bu bölgenin kontrolünü Suriye hükümetine geri vermesi gerektiğini söylemişti. 

BAKAN CANİKLİ'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli Afrin'le ilgili "Tüm tehditler bitinceye kadar Afrin'de kalacağız" açıklamasını yaptı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR16 YORUM

  • MİSAFİR 10 Nisan 2018 14:59 YORUMLARA BAKIYORUMDA İÇİMİZDE HERKESİN HAYRAN OLDUĞU KISKANDIĞI ERDOĞANA DİL UZATAN ÖRÜMCEK KAFALI SATILMIŞLAR VAR YAZIK SİZE Kİ NE YAZIK NE EZİK BÜZÜK SÜNÜZ HİÇ MİLLİDE DEĞİLSİNİZ ORTADA KALMIŞ KANDIRILMIŞ BEREDAYİ KILIKSIZSINIZ UTANIYORUM SİZDEN YEMİN EDERİM.TAM ABD NİN FETÖNÜN PKK NIN ARADIĞI UŞAK TİPSİNİZ

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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