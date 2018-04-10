Erdoğan'dan Rus bakana sert Afrin yanıtı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un basına yansıyan "Türkiye Afrin'in kontrolünü Suriye hükümetine geri vermeli" açıklamalarına cevap veren Erdoğan “Biz kime teslim edeceğimizi biliriz” şeklinde konuştu.

Partisinin grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, Türkiye'nin 20 Ocak'tan beri Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin'le ilgili olarak Lavrov'un "Erdoğan, Türkiye'nin Afrin'i işgal etmek istediğini hiçbir zaman söylemedi. Nitekim biz de Afrin'deki durumu normalleştirmede en kolay yöntemin, Türkler buradaki hedeflerine ulaştıklarını söylediklerinde, bu bölgenin kontrolünün Suriye hükümetine geri verilmesi olacağına inanıyoruz" ifadelerini değerlendirdi.

Erdoğan, Lavrov'un ifadeleri hakkında şunları söyledi:

"Bu yaklaşım çok yanlış. Biz şu anda Afrin'i kime geri vereceğimizi çok iyi biliyoruz. Suriye'de şu anda başka ülkelerin kontrol altında tuttuğu yerlerin Suriye'ye teslimi konuşulsun. 'Oraları rejim verdi' ifadesi bizi ikna etmez. Biz yeri geldiği zaman Afrin'i, Afrinlilerin kendisine bizzat teslim ederiz. Ama bunun zamanı bize aittir; onu da biz belirleriz, Sayın Lavrov değil."

LAVROV NE DEMİŞTİ

Lavrov, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamada operasyonun sona ermesinin ardından Türkiye'nin bu bölgenin kontrolünü Suriye hükümetine geri vermesi gerektiğini söylemişti.

BAKAN CANİKLİ'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli Afrin'le ilgili "Tüm tehditler bitinceye kadar Afrin'de kalacağız" açıklamasını yaptı.