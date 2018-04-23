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Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert tepki

Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in TBMM'deki konuşmasına tepki gösterdi. Özel, 23 Nisan oturumunda istifa eden milletvekillerini savunmuş, ülkenin tek adam rejimiyle yönetildiğini ileri sürmüştü.

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Eklenme Tarihi: 23-04-2018 22:23 - Güncelleme: 23-04-2018 22:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li Özgür Özel'in TBMM'de sözlerine tepki gösterdi. Erdoğan, "Ben aşağıda olsaydım ona sadece ağzının payını değil ona verilmesi gereken dersin en büyüğünü verirdim.' diye konuştu.

Erdoğan, Mecliste 23 Nisan Resepsiyonu’nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özelin, Meclis Genel Kurulundaki konuşması sonrasında yaşananların anımsatılması üzerine Erdoğan şunları söyledi:

"Aşağıda olsam, ona gereken dersi verirdim. Orada o terbiyesizliği yapan kişi, grup başkanımıza karşı parmak sallayan kişi, terbiyesizin tekidir. Aşağıda oturmuyorum, oturduğum makam yukarıda. Aşağıda olmuş olsam, ona sadece ağzının payını değil, ona verilmesi gereken dersin en büyüğünü verirdim. Senin 15 tane vekilin partiden ayrılıyor, sözde İYİ Parti’ye geçiyor. Sözde İYİ Parti’ye onların koltuklarından geçenler var mıydı, onlar oturdu mu?"

Erdoğan'dan İYİ Parti transferine ilk yorum

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • ali 24 Nisan 2018 00:18 Kendine güveniyorsan Çık Kııçdaroğlunun karşısına da görelim

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