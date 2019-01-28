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Erdoğan'dan operasyon sinyali: Çok yakında huzura kavuşacak

Erdoğan'dan operasyon sinyali: Çok yakında huzura kavuşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''DEAŞ artıklarını ve ülkemize karşı eğitilen DEAŞ'ı da temizleyeceğiz. Fırat'ın doğusunu çok yakında emniyete, huzura kavuşturacağız.'' dedi.

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Eklenme Tarihi: 28-01-2019 11:35 - Güncelleme: 28-01-2019 11:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılay-Kızılhaç toplantısında gündeme ilişkin konularla ilgili konuştu. Operasyon sinyali veren Erdoğan, ''DEAŞ artıklarını ve ülkemize karşı eğitilen DEAŞ'ı da temizleyeceğiz. Fırat'ın doğusunu çok yakında emniyete, huzura kavuşturacağız. '' dedi.

''İslam coğrafyasının farklı köşelerinden mazlumların feryatları yükselmeye devam ediyor.'' diyen Erdoğan, ''Yemen'de büyük bir açlık felaketi yaşanıyor.  Maalesef islam dünyası krizlerle etkili mücadele yürütememiştir. Batılı ülkeler DEAŞ'la mücadeleyi bir başka terör örgütünü silahlandırarak yapmaya çalışmıştır. Fırat'ın doğusunu çok yakında emniyete, huzura kavuşturacağız. ABD ve Rusya ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. DEAŞ artıklarını ve ülkemize karşı eğitilen DEAŞ'ı da temizleyeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

''35 MİLAR DOLAR KAYNAK AKTARDIK''
Bütün mültecilere 35 milyon dolar kaynak aktardıkları belirten Erdoğan, ''Yaklaşık 4 milyon Suriyeli sığınmacının kendi ülkelerine dönebilecekleri güvenli bölgeler oluşturmayı hedefliyoruz. Dünyaya demokrasi dersi verdiğini sanan birçok batılı ülke mülteci düşmanlığı yapıyor. 4 milyon Suriyeli olmak üzere bütün mültecilere yaklaşık 35 milyar dolar kaynak aktardık. Bugün Türkiye milli gelire oranla dünyanın en fazla yardım yapan ülkesidir. Azez, Cerablus, Afrin gibi yerlere geri dönüş yaptılar. Tesis edeceğimiz güvenli bölgeyle bu sayının milyonları geçeceğine inanıyorum" dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları...

- Mülteci botlarını şişlemekten  bahseden büyük bir vicdansızlıkla karşı karşıyayız. Hayır işlerinde itimat ve güven her şeydir. Bu nedenle faaliyetlede şeffaflık çok önemli. Açık ve net söylüyorum, bugün dünyada yaşanan sorunların altında maddi imkan kıtlığı değil merhamet ve empati eksikliği vardır.

- Basit aşıları tedarik edemeyen mülteci botlarını şişleyerek batırmaktan bahseden büyük bir vicdansızlıkla maalesef hepimiz karşı karşıyayız. Görmeyelim mi bunları söylemeyelim mi anlatmayalım mı?

- Türkiye milli gelire oranlar dünyanın en fazla yardım yapan ülkesidir. Dünyanın neresinde olursa olsun, dara düşünce insanların gözü Kızılay ve Kızılhaç'ı arıyor. Hayır işlerinde itimat ve güven herşeydir. Bu nedenle faaliyetlerde şeffaflık çok önemlidir.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 28 Ocak 2019 11:50 dolara dikkat edin..........................

    CEVAP YAZ 0 1
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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