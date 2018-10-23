Erdoğan'dan önemli açıklamalar Öğretmenlik kanunu geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eğitimde 2023 Vizyonu Belgesi toplantısında konuşuyor. Erdoğan, öğretmenlik için pedagojik formasyon şartında değişikliğe gidiliyor. Okul müdürü olmak için yüksek lisans şartı getiriliyor. Sözleşmeli öğretmenlikte süre 6 yıldan 3+1 yıla indiriliyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Eğitim öğretim hükümete geldiğimiz günden beri öneliğimiz arasında yer almıştır. geçtiğimiz 16 yılda yasakçı baskıcı izlerini silmek için çok çalıştık.

Uygulamaya konan 8 yıllık kesintisi eğitim kat sayısı gibi sorunları kucağımızda bulduk. Öncellikle zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardık. Kat sayı zulmü başta olmak üzere üniversiteye girişte adaletsizliğe neden olan uygulamları kaldırdık.

Ders kitaplarını zengin fakir demeden ücretsiz verdik veriyoruz. Eğitimde arzu edemediğimiz seviyeye gelemediğimiz her zaman özeleştiri olarak yapıyoruz.

Önümüzdeki dönemde öğretmenlik meslek kanunu çıkartılacak. Sözleşmeli öğretmeliği yeniden düzenliyoruz. Topam 6 olan yılı 4 yıla indiriyoruz. Formasyonu kaldırıyoruz.Bu eğitimi bakanlık kendi verecek.

Ana okulu zorunlu hale getirilecek. Sözleşmeli öğretmeliği yeniden düzenliyoruz. Toplam 6 olan yılı 4 yıla indiriyoruz. Formasyonu kaldırıyoruz. Bu eğitimi bakanlık kendi verecek.

81 vilayetinde üniversitemiz var. Bu şu demek sen gelemiyorsan ben ayağına getiriyorum demektir. bunda sonra ki adım kalite. Alman Cumhurbaşkanına sordum Kaç öğrenciniz var 3 milyon dedi Aynı soruyu bana sordu 8 milyon öğrencimiz var. Kalite eksiğimiz var ama..