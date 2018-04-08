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Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 'Ey Batı neredesin?'

Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 'Ey Batı neredesin?'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van 6. Olağan İl Kongresinde konuşuyor.

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Eklenme Tarihi: 08-04-2018 19:07 - Güncelleme: 08-04-2018 19:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar:

"Suriye'de okulda eğitim alması gereken çocuklara eline silah verenler bugün bunu burada yapamadılarsa sizin sayenizdedir. Bu kongre ile Van'da yeni bir döneme adım atıyoruz. Daha çok çalışacağız. AK Parti Türkiye'nin 81 vilayetinin herkesin partisidir.

"MAZLUMLARIN AHINI DİNDİRENE KADAR DEVAM EDECEĞİZ"

Biz önce Fırat Kalkanı Harekatı ile bir adım attık. Sonra Afrin ile ilgili bir adım attık. Ne dedik, durmak yok. Burada mazlumların ahını dindirene kadar devam edeceğiz. Afrin'de şu ana kadar 4017 terörist etkisiz hale getirldi. Üzerimizde oynanan tüm oyunlara rağmen biz bu tuzağa düşmedik, düşmeyeceğiz

"CAN ALICI İKİ DARBE VURDUK"

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında kontrol altına aldığımız 4 bin kilometrekarelik alanı birileri küçümseyebilir. Halbuki biz, bu vesileyle arka plandaki büyük oyuna can alıcı iki darbe vurduk.

"EY BATI NEREDESİN?"

Doğu Guta'da çocuklar şehit edildi. Ey Batı neredesin? Ne dersen de biz doğru bildiğimiz yolda yürüyoruz ve yürüyeceğiz. Biz Afrin'de teröristler öldürünce sesin çıkıyor. Bir asır önce Çanakkale'de mağlup ederek Kurtuluş Savaşı'nın oşığını yaktıysak bugün de bunu yaparız. Terör örgütlerini ve onları maşa gibi kullananları açtıkları çukurlara gömmeden, kurdukları tuzakları başlarına geçirmeden bize bu vatanda rahat yok, huzur yok, gelecek yok

PKK, FETÖ, DEAŞ gibi tüm terör örgütlerinin safı Türkiye düşmanlarının yanıdır. Fırat Kalkanı Harekatıyla DEAŞ'ın Zeytin Dalı ile de terör örgütü YPG'nin maskesini düşürdük."

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