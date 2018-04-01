Erdoğan'dan o sözlere sert tepki: Böyle şey olur mu?

İSTANBUL yönetimi ve belediye başkan adaylarına özel önem veren AK Parti’de il ve ilçe yönetimlerine ilişkin çalışma, tamamlanma aşamasına geldi.

Hürrtiyet'ten Nurat Babacan'ın haberine göre, İstanbul’un 34 ilçesinde yönetimlerin yarıya yakının yenileneceği belirtilirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın teşkilat başkanlığı tarafından yürütülen ‘ilçe başkanı mülakatlarına’ bizzat katıldığı öğrenildi.

ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ

MYK’da İstanbul’daki çalışmalar aktarılırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın “Metroda önceliğimiz oy veren yerler olacak” sözleri de gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözlere sert tepki göstererek, “Böyle şey olur mu, hizmeti oy verene göre ayırmak ne demek? Biz belediye başkanıyken böyle mi yapıyorduk? Hizmetlerimizi oy verenler vermeyenler diye ayırabilir miyiz” dediği öğrenildi. Bunun üzerine Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, “Ben de kendisine ‘bu sözler doğru olmadı’ dedim. O da üzüldü ‘Ağzımdan kaçtı’ dedi” diyerek araya girdi. Erdoğan’ın da “Ağzından kaçma olur mu ya? Sonra bunun bedelini ödüyoruz” diyerek tepki gösterdiği belirtildi.