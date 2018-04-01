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Erdoğan'dan o sözlere sert tepki: Böyle şey olur mu?

Erdoğan'dan o sözlere sert tepki: Böyle şey olur mu?

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın geçtiğimiz günlerde 'Metroyu önce oy aldığımız yerlere götüreceğiz' yönündeki açıklamasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı AK Parti MYK'da gündeme geldiği ve Erdoğan'ın bu açıklamaya tepki gösterdiği ifade edildi.

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Eklenme Tarihi: 01-04-2018 07:55 - Güncelleme: 01-04-2018 07:55

İSTANBUL yönetimi ve belediye başkan adaylarına özel önem veren AK Parti’de il ve ilçe yönetimlerine ilişkin çalışma, tamamlanma aşamasına geldi.

Hürrtiyet'ten Nurat Babacan'ın haberine göre, İstanbul’un 34 ilçesinde yönetimlerin yarıya yakının yenileneceği belirtilirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın teşkilat başkanlığı tarafından yürütülen ‘ilçe başkanı mülakatlarına’ bizzat katıldığı öğrenildi.

ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ
MYK’da İstanbul’daki çalışmalar aktarılırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın “Metroda önceliğimiz oy veren yerler olacak” sözleri de gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözlere sert tepki göstererek, “Böyle şey olur mu, hizmeti oy verene göre ayırmak ne demek? Biz belediye başkanıyken böyle mi yapıyorduk? Hizmetlerimizi oy verenler vermeyenler diye ayırabilir miyiz” dediği öğrenildi. Bunun üzerine Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, “Ben de kendisine ‘bu sözler doğru olmadı’ dedim. O da üzüldü ‘Ağzımdan kaçtı’ dedi” diyerek araya girdi. Erdoğan’ın da “Ağzından kaçma olur mu ya? Sonra bunun bedelini ödüyoruz” diyerek tepki gösterdiği belirtildi.

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