Erdoğan'dan o sözlere sert cevap!

Sakarya AK Parti İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye bizi mecbur bırakırsa atalarımızın yaptığını yaparız" diyen Yunan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’a tepki gösterdi.

Erdoğan, “Hafıza tazelemek isteyenler gitsinler yakın tarihlerine baksınlar. Boylarından büyük laflar edenler gitsinler masal yerine önce iyi bir tarih kitabı okusunlar. Sakarya Meydan Muharebesi’nde salamura olmaktan nasıl kurtulduklarını, denize dökülerek buraları terk ettiklerini çok iyi öğrensinler” dedi.