Erdoğan'dan o parti liderine: telefonum 24 saat açık

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde Beştepe'de Erdoğan ve Bahçeli'nin ittifakı görüştükleri son topanlantıya ilişkin çarpıcı kulisler paylaştı.

ERDOĞAN- BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ: (...)MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ittifak yasasını ele aldıkları 18 Şubat tarihindeki görüşmede, ”İttifakta bizimle birlikte Büyük Birlik Partisi de yer alacak. Seçim dönemi yaklaştıkça Saadet’in tabanı da ittifakta yer alacak” diyor. Biz yüzde 50 artı 1’i tartışıyoruz ama Erdoğan o görüşmede, ”İttifakın oy oranının yüzde 65’e kadar çıkabileceğini düşünüyorum. Böyle bir oy oranı, yurt içinde ve yurt dışında ülkemizle ilgili tüm tartışmaları bitirir” diye konuşuyor.

ERDOĞAN ELİNDEKİ ANKETİ BAHÇELİ'YE GÖSTERİYOR

Erdoğan ile Bahçeli görüşmesinde çok önemli diyaloglar yaşanıyor. İki lider, ittifakla ilgili metni önlerine koyup madde madde üzerinden gidiyorlar. Tek bir tartışma yaşanmıyor. Pürüzlü bir madde olmayınca görüşme 20 dakikada bitiyor. Bunun üzerine Erdoğan, “Bir çay daha içelim” diyor. Çaylar gelirken Bahçeli’ye, ”Anket yaptırıyor musunuz?” diye soruyor. Bahçeli, ”Ben yaptırmam ama bazen arkadaşlar getiriyorlar, bakıyorum” karşılığını veriyor. Erdoğan yerinden kalkıyor, masasının başına gidiyor, çekmecesinden bir anket çıkarıyor. “Ben düzenli olarak anket yaptırırım. Anketleri Türkiye’de en iyi okuyan ve değerlendiren insanlardan biriyim. Anket işini iyi bilirim. Bakın bu anket yeni geldi. Sizinle görüşmeden önce bu anketi okuyordum” diyor. Erdoğan, MHP’nin oy oranlarındaki artışı gösteren anket sonuçlarını paylaşıyor. Özellikle 18-35 yaş kuşağında MHP’ye bir geri dönüşün olduğuna dikkat çekiyor. “Afrin harekâtının etkisi olabilir” diye konuşuyor.

TELEFONUM 24 SAAT AÇIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP liderini uğurlarken çok önemli bir şey söylüyor. “Bizimle ilgili bir konu olunca lütfen benim telefonum 24 saat açıktır. Doğrudan ikimiz konuşalım, beni arayın” diyor. 45 dakika süren görüşmeden Bahçeli memnun bir şekilde ayrılıyor. Kurmaylarına iki şey söylüyor.

1- “Cumhurbaşkanı siyaseti çok iyi biliyor. Siyaset kurdu” diyor.

2- “Yüzde 80 oranında seçimlerin ilan edildiği normal tarihinde yapılacağına inanıyorum” diye konuşuyor. Şimdi beni aldı bir dert. Bahçeli’nin yüzde 20 ihtimal verdiği nokta ne acaba?

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