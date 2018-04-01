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Erdoğan'dan Netayahu'ya: Sen bir teröristsin!

Erdoğan'dan Netayahu'ya: Sen bir teröristsin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en ahlaklı ordu İsrail ordusudur diyen İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ''Bizim sömürgecilik ayıbımız yoktur. Bizim işgalcilik ayıbımız yoktur. Ey Netanyahu sen işgalcisin. Sen bir teröristsin'' diyerek tepki gösterdi.

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Eklenme Tarihi: 01-04-2018 15:02 - Güncelleme: 01-04-2018 15:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adana il kongresinde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail askerlerinin Gazze'de "Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü" kapsamında gerçekleştirdiği müdahalelere sert tepki gösterdi. Erdoğan ''en ahlaklı ordu İsrail ordusudur diyen İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ''Ey Netanyahu sen işgalcisin. Sen bir teröristsin'' diyerek tepki gösterdi. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

'EY NETANYAHU SEN BİR TERÖRİSTSİN': Bizim sömürgecilik ayıbımız yoktur. Bizim işgalcilik ayıbımız yoktur Ey Netanyahu. Sen işgalcisin. İşgalci olarak o topraklarda bulunuyorsun. Aynı zamanda sen bir teröristsin. O mazlum Filistinlilere sizin yaptıklarınızı tarih kaydediyor. Bunu hiçbir zaman unutmayacaklar. İnanıyorum ki İsrail halkı senin bu yaptıklarından rahatsız.

SEN AFRİN HAREKATINA SÖZ SÖYLEYECEK KIRATTA DEĞİLSİN

Sen kalkıp da bizim Afrin Harekatı'na söz söyleyecek kıratta değilsin. Haddini, bu noktada bileceksin. Biz gittiğimiz yere sadece huzur, medeniyet, sevgi götürürüz. Dün DEAŞ terör örgütü dinimizi istismar etti. Bugün aynı misyonu PKK/YPG terör örgütü üstlenmiştir. Onların da başını ezeceğiz. 

'ABD'NİN DEĞİŞEN POLİTİKASINI TAKDİRLE TAKİP EDİYORUZ'

ABD'nin Suriye politikasında kısmi de olsa bazı müspet değişiklikleri takdirle takip ediyoruz. Buna karşı olarak Fransa'dan kendilerine hiç yakıştıramadığımız bira takım haberler geldi. Adana bu Fransızları iyi bilir. Fransızlar'da Adana'yı iyi bilir.

Netanyahu'dan Erdoğan'a küstah yanıt!

 DÖNÜŞLER BAŞLADI

Kardeşlerim Adana'nın hemen yanı başında önemli bir harekat yürütüyoruz. Zeytin Dalı Harekatı'nı başarıyla sürdürüyoruz. Şu anda iyi bir noktadayız. Tel Rıfat ve diğer bölgelere yönelik harekatlar devam ediyor. 

Afrin'de Suriyeli kardeşlerimizin dönüşü başladı. Afrin'den ayrılanlar tekrar topraklarına evlerine dönüp yerleşecekler. Hiç merakınız olmasın. Türkiye Suriye'de oynanan oyunları bozdukça çatlak sesler gelmeye başladı. Son aldığım rakama göre Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana öldürülen terörist sayısı 3844 oldu.

ERDOĞAN KONGRE ÖNCESİ VATANDAŞLARA SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adana il kongresi öncesinden vatandaşlara seslendi. Erdoğan şu açıklamalarda bulundu.

Bugün Adana AK parti teşkilatımızın 6. kongresinde buradayız. Salon çok kalabalık ama siz 5 mislisiniz. Size selam vermeden geçmek olmaz. Adeta bir Adana mitingi yapıyoruz. Mart 2019’a hazır mıyız? Peki Kasım 2019’a var mıyız? Sandıkları patlatmaya hazır mıyız? İnşallah Mart 2019, kasım 2019’da ortalamaların çok çok üstüne çıkmak suretiyle bizler için farklı düşünenlere cevabı vereceğiz.

Herkes şimdi şehir hastanelerini seçiyor. Çünkü biliyor ki ihtimamla bakılacak. Diyorum ki biz AK Parti olarak siyasetin de sağlık merkezindeyiz. Sağlıklı siyasetteyiz. İşte bunu beraber inşa edeceğiz, ihya edeceğiz. Ana muhalefetin böyle bir derdi yok. Onlar zaten tıbbi bir vaka.

Bugün buradayız. Buradan nereye gideceğiz, Hatay’a. Şu an Hatay’da stat tıklım tıklım dolu. Kongreyi statta yapacağız. Artık buralar almıyor.

TÜRKİYE'YE FRANSIZ OLANLAR RAHATSIZ: Şu an itibariyle Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3348. Bazıları rahatsız. Türkiye’ye Fransız olanlar rahatsız. Ama biz dim dik yolumuzda yürüyeceğiz. Türkiye’ye sataşmasınlar. Önce teröristleri Elize Sarayı’nda kabul edenler kendilerine çeki düzen versinler. Kendilerine çeki düzen vermeyenler kusura bakmayanlar Türkiye’nin dostluğunu da kaybederler. Dün İsrail’in Başbakanı muhatabım değil de bir laf etmiş. Şu ettiği lafa bak. Onların ordusu hiçbir zaman zulüm yapmamış. Bunların gözleri var görmez, kulakları var duymaz, ağızları dilleri var hakkı söylemez. Kalpleri mühürlü.

İSRAİL ORDUSUNUN NE KADAR ZALİM OLDUĞUNU ANLATMAMA GEREK YOK

Dünyada İsrail ordusunun ne kadar zalim olduğunu benim anlatmama gerek yok. İsrail ve ordusu mazlumlara karşı cesur ama mazlumların dışında korkak, ürkek. Zaten zalimler hiçbir zaman cesur olamaz ve zalimler hiçbir zaman zafer anıtı dikemez. Kalkmış bizim Afrin’de mazlumlara kalkıp da oralarda askerimizin zulüm ettiğini söylüyor. Ey Netanyahu sen çok zayıfsın, çok garipsin. Bir defa kendine çeki düzen ver. Biz teröristlerle uğraşıyoruz ama senin derdin teröristler değil sen terör devletisin.

KUDÜS'TE YAPTIKLARIN ORTADA

Kudüs’te yaptıkların ortada. Ya senin dünyada sevenin yok sevenin. İşte BM’de aldığın cevap ortada. Yani benim nükleer silahım var diye hava atma. Yeni geldiğinde o nükleer silahların da çalışmaz. Mazlumla uğraşma. Bizimle uğraşma ve dürüst ol. Dürüst olmadığın sürece hiçbir zaman bizden de olumlu bir kelam bulamazsın.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR16 YORUM

  • kırçıl 01 Nisan 2018 16:21 Allah cc bu milletin ve memleketin başından eksik eylemesin. Ya olacağız, ya da öleceğiz diyen Cumhurbaşkanımıza Allah cc sağlık afiyet versin. Amin.

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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