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Erdoğan'dan net mesaj: 'Bu iş ya olacak ya olacak!'

Erdoğan'dan net mesaj: 'Bu iş ya olacak ya olacak!'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da partisinin 6. olağan il kongresinde önemli açıklamalarda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 25-02-2018 19:06 - Güncelleme: 26-02-2018 00:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YPG/PKK'lı teröristlerce kapısı el bombasıyla tuzaklanan depoda elleri bağlanarak çevresine mayın ve el yapımı patlayıcı yerleştirilen köylülerle ilgili konuştu. Teröristlere çok sert tepki gösteren Erdoğan, “Dün haberlerde gördünüz. Teröristler 4 masum köylünün ellerini kollarını bağlayıp çevrelerine bombalı tuzak kurarak gittiler. Askerlerimiz tarafından bu kardeşlerimiz oradan çıkarıldı ve her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Karşımızda işe böyle bir nebbaşlar güruhu var" dedi.

Şanlıurfa'da dün partisinin 6. olağan il kongresinde önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmadan satır başları:

"Bu şehir bu şanlı unvanını öyle bir ihsan, lütuf olarak almadı. Urfalılar düşman kuvvetlerini 12'liler cemiyetini kurarak söküp attıkları için bu unvanı almıştır. Ne terör örgütleri ne de onları maske gibi kullananlar bu topraklarda karşılık bulmuyor, bulamayacaklar.

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"2 BİN 21 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ"

İnşallah gerektiği anda sefer görev emrini ilan ederiz. Önce ben sonra sizler Afrin’e gideriz. Biz ne diyoruz? Hedef Kızılelma. Ne demek? İlahi kelimetullah. Bunu için bu yoldayız. Yoksa bu canın ne kıymeti var ki. İnşallah bu mücadelemizi şu anda bugün itibariyle kaç tane etkisiz hale getirildi? 2012... Bizim de 80 civarında Mehmetçik ve ÖSO’dan şehitlerimiz var. Bu yolda rabbimizin müjdesi de yakın bize. Zafer de yakın. Oraya doğru ilerliyoruz. Gideceğiz inşallah bu zaferi de göreceğiz.

Dün DEAŞ saflarında savaşanların bir kısmının bugün bölücü terör örgütü kimliği ile karşımıza çıktığını biliyoruz. Rakka’da sıkıştırılan DEAŞ’lıların PYD ve başka güçlerin eliyle başka yerlere gönderildiğini herkes biliyor.

"KARŞIMIZDA BÖYLE BİR NEBBAŞLAR GÜRUHU VAR"

Dün haberlerde gördünüz. Teröristler 4 masum köylünün ellerini kollarını bağlayıp çevrelerine bombalı tuzak kurarak gittiler. Askerlerimiz tarafından bu kardeşlerimiz oradan çıkarıldı ve her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Karşımızda işe böyle bir nebbaşlar güruhu var. Buna rağmen batı medyasının Türkiye’yi hedef alması da ayrı bir garabettir.

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"BU İŞ YA OLACAK YA OLACAK"

Ne yapsalar boş. Kaderin üzerinde bir kader vardır. Bu iş ya olacak ya olacak. Bir tane başları var ya sözde. Çekya’da şimdi ne oldu? Tutuklandı. Temenni ederim ki Çekya bunu bize teslim eder. Teslim ettikten sonra adaletin nasıl tecelli ettiği görülür.

Dünyanın pek çok yerinde zeytin dalı harekatımız konuşuluyor eleştiriliyor. Ama bir gün olsa buradaki Suriyeli kardeşlerimizin halini, hatırını soran yok.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • haydar 26 Şubat 2018 01:18 Bende gördüm o resimleri hemde 3 farklı şekilde aynı kişilerle çekilmiş belgesel filmi gibi.

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