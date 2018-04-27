Erdoğan'dan muhalefete mesaj: Yine başaramayacaksınız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Genel başkan olarak arkadaşlarımı dinlemeden, müzakere etmeden, karar almam mümkün değildir. Mesela erken seçim kararında o dar zamanda tüm bu istişare kanallarını harekete geçirdik.

Şayet siyaset tek kişilik bir oyun olsaydı o zaman ne partiye ne teşkilata ne bunca insana ve bunca emeğe ihtiyaç kalırdı. Genel başkan olarak görevim partimizin ve milletimizin ortak hissiyatına, beklentilerine, ortak çıkarlarına en uygun çözümleri bulmak ve formüle etmektir. Siz bakmayın bazılarının AK Parti'yi tek adamlıkla suçlamalarına. Bu ülkede diktatör görmek isteyen bir gecede 15 milletvekiline partisine hiçbir makul gerekçe göstermeden siyaset mühendisliği ürünü yöntemlerle zorla parti değiştirenlere bakmalıdır.

'AĞLATARAK EVİNDEN GÖNDERİYORSUN'

 AK Parti’deki kendi teşkilatının ve milletimizin tercihlerine saygıya dayalı siyaset tarzının yanından bile geçemeyecek olanların, Allah göstermesin bu ülkenin yönetimine gelmesi halinde neler yapabileceklerini düşünmek bile istemiyoruz. 15 milletvekili, bunları sen seçmedin. Kim seçti? Ve sen bunları ağlatarak kendi evinden gönderiyorsun. Böyle bir anlayış olabilir mi? Ama diktatörler bunu yapar.

ÜLKENİN SİYASİ DİNAMİKLERİNE SİNSİCE SALDIRDILAR

İşte milletimiz bu durumu gördüğü için ülkeyi yönetme emanetini 15 yılı aşkın süredir AK Parti’den başka kimseye vermiyor. Sadece 7 Haziran seçimlerinde kısa bir belirsizlik yaşandı. Bunun faturasının ağırlığını da hep birlikte gördük. Henüz hükümeti kurmayı bile becerememiş olanların, ülkenin siyasi sosyal dinamiklerine nasıl sinsice saldırdıklarını hep beraber takip ettik. Yaklaşık 4 ay sonra milletimiz bu haramzadelere dersini vermiştir.

BİZ İTTİFAKI GİZLİ KAPAKLI YAPMADIK

24 Haziran seçimleri durduk yere çıkmış değildir. Türkiye gerçekten buralara hayatim gelişmelerin ardından ulaşmıştır. 2015 yılında ardı ardına yaşanan 2 seçim sistemin zaafiyetini milletimizin önüne serdi. Milletimiz 15 Temmuz darbe girişimini püskürtürken bize de çok önemli mesajlar verdi. 16 Nisan oylamasıyla yeni yönetim sistemine geçme isteğimiz milletimizce de onaylanmıştır. Milletimizin karşısına gizli kapaklı değil, şeffaf şekilde ittifak imkanı da sağlıyor. Biz milletimizin gözü önünde ittifak yaparken, onlar kapalı kapılar ardında bu kirli süreci yönettiler.

İŞTE MEYDAN ÇIK

Anamuhalefetin hadi seçime gidelim kuru sıkı çıkışlarını biz ciddiye almıyorduk. Ama MHP'nin çağrısı ülkede üzerinde önemle durmamız gereken bir iklimin oluşmasına yol açtı. Cumhurbaşkanı ve hükümet olarak milletimizden aldığımız yetkiyle 1.5 yıl daha kullanacak süremiz vardı. Ama derdimiz koltuk değil, hodri meydan mı diyorsunuz? İşte meydan, çık. Bizim milletimize seçimleri zamanında yapma sözümüz var. Ama yapamamak da bu sistemden kaynaklanıyor. İdealimiz seçimi zamanında yapmak, ama şartlar bizi erken seçim çağrısını karşılıksız bırakamayacağımız bir noktaya getirdi. Bu gündemi Türkiye'nin önünden süratle karşılık verdik.

MUHALEFETE MESAJ: YİNE BAŞARAMAYACAKSINIZ

Bütün imkanlarını şahsıma ve AK Parti'ye olan husumetlerini ortaya dökmek için kullanıyorlar. Buradan ilan ediyorum yine başaramayacaksınız.

  • Güncel 27 Nisan 2018 11:55
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • BEYLER BEYİ 27 Nisan 2018 12:27 LAYININ DEFTERİNİ SANDIKTA DÜRECEĞİZ SEN RAHAT OL REİS

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