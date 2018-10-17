Erdoğan'dan Moldova'ya FETÖ uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Baş başa görüşen iki liderle birlikte heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.

Stratejik ortaklık anlaşması imzaladı

İki ülke arasında stratejik ortaklık açıklamasını imzalayan Erdoğan ve Dodon, ortak basın toplantısı düzenledi.

FETÖ ile mücadele uyarısı

Konuşmasında FETÖ'ye yönelik mücadeleye değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"FETÖ ile ortak mücadelemizde Türk halkının Moldovalı dostlarından beklentisi, gereken desteği tereddütsüz bir şekilde gösterebilmesidir. Bu haklı mücadeleye kara çalmak isteyenleri, Türkiye-Moldova dostluğuna yakışacak şekilde hareket etmeye davet ediyorum. Özellikle Silahlı Kuvvetlerimize sızmış, polisimize sızmış, yargımıza sızmış, devletimizin bütün kademelerine sızmış bir terör örgütüdür. Bu terör örgütü, aynı çalışmalarını şu anda Moldova'da da yapmak, devletin kademelerine sızmak suretiyle burada da aynı adımları atabilir."

Halk Bankası ve Ziraat Bankası şube açacak

Erdoğan, Moldova'daki çalışmalara ilişkin, "İki devlet bankası; Halk Bankası ve Ziraat Bankası, elemanlarını buraya göndermek suretiyle bir çalışma yaptılar. En kısa zamanda bu iki bankamızdan biri veya ikisi Moldova'da şubelerini açacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Moldova'nın istikrarına katkıda bulundu

İki ülke arasındaki ilişkilerin 26 yılı geride bıraktığını ve 60’tan fazla anlaşma imzaladıklarını söyleyen Dodon, imzalanacak stratejik ortaklık anlaşması nedeniyle bugünün kendileri için tarihi öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Dodon, Türkiye'nin hem Moldova'nın refahının sağlanması hem de Gagauz (Gökoğuz Özerk Bölgesi'ne) sorununun çözüme kavuşturulduğu dönemlerde çok önemli bir rol oynadığını anlatarak, "Her alanda, özellikle de ekonomik alanda çok iyi ilişkiler içindeyiz. Geçen sene 400 milyon dolardan fazla bir ticaret hacmine ulaştık. Bu sene yarım milyar, gelecek sene de 1 milyar dolara ulaşmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Moldova lideri, "Türkiye, milli çıkarlarımızın korunması ve iyi ilişkiler kurma hususunda önemli örnek." ifadesini kullandı. Türkiye'nin ülkesinin kalkınmasına yönelik verdiği desteğe işaret eden Dodon, "Türkiye, Moldova'nın istikrarlı ve güçlü olmasına katkıda bulundu." dedi.

"Taahhütte bulunuyorum"

Moldova Cumhurbaşkanı Dodon, şunları kaydetti:

"Milli yasalarının Gagauz özerkliğinin de öngörüleceği şekilde anayasaya alınması gerektiğini söylüyorum. Geçen sene parlamento Gagauz özerkliğini dikkate almayan ve herkes tarafından kabul edilmemiş yasaları geçirdiğinde ben bunları reddettim. Bütün yasaların ve özerklik garantilerinin çok yakın sürede anayasamızda yer almasını istiyorum. Bunun için şahsım adına size taahhütte bulunuyorum. 24 sene önce biz bunu hep birlikte gerçekleştirdik ve bu böyle kalacak."