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Erdoğan'dan Moldova'ya FETÖ uyarısı

Erdoğan'dan Moldova'ya FETÖ uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova'da Moldovalı mevkidaşı İgor Dodon ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan FETÖ ile mücadelede Moldova'dan beklentisini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 17-10-2018 15:01 - Güncelleme: 17-10-2018 15:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Baş başa görüşen iki liderle birlikte heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.

Stratejik ortaklık anlaşması imzaladı
İki ülke arasında stratejik ortaklık açıklamasını imzalayan Erdoğan ve Dodon, ortak basın toplantısı düzenledi.

FETÖ ile mücadele uyarısı
Konuşmasında FETÖ'ye yönelik mücadeleye değinen Erdoğan, şunları kaydetti:
"FETÖ ile ortak mücadelemizde Türk halkının Moldovalı dostlarından beklentisi, gereken desteği tereddütsüz bir şekilde gösterebilmesidir. Bu haklı mücadeleye kara çalmak isteyenleri, Türkiye-Moldova dostluğuna yakışacak şekilde hareket etmeye davet ediyorum. Özellikle Silahlı Kuvvetlerimize sızmış, polisimize sızmış, yargımıza sızmış, devletimizin bütün kademelerine sızmış bir terör örgütüdür. Bu terör örgütü, aynı çalışmalarını şu anda Moldova'da da yapmak, devletin kademelerine sızmak suretiyle burada da aynı adımları atabilir."

Halk Bankası ve Ziraat Bankası şube açacak
Erdoğan, Moldova'daki çalışmalara ilişkin, "İki devlet bankası; Halk Bankası ve Ziraat Bankası, elemanlarını buraya göndermek suretiyle bir çalışma yaptılar. En kısa zamanda bu iki bankamızdan biri veya ikisi Moldova'da şubelerini açacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Moldova'nın istikrarına katkıda bulundu
İki ülke arasındaki ilişkilerin 26 yılı geride bıraktığını ve 60’tan fazla anlaşma imzaladıklarını söyleyen Dodon, imzalanacak stratejik ortaklık anlaşması nedeniyle bugünün kendileri için tarihi öneme sahip olduğunun altını çizdi. 

Dodon, Türkiye'nin hem Moldova'nın refahının sağlanması hem de Gagauz (Gökoğuz Özerk Bölgesi'ne) sorununun çözüme kavuşturulduğu dönemlerde çok önemli bir rol oynadığını anlatarak, "Her alanda, özellikle de ekonomik alanda çok iyi ilişkiler içindeyiz. Geçen sene 400 milyon dolardan fazla bir ticaret hacmine ulaştık. Bu sene yarım milyar, gelecek sene de 1 milyar dolara ulaşmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Moldova lideri, "Türkiye, milli çıkarlarımızın korunması ve iyi ilişkiler kurma hususunda önemli örnek." ifadesini kullandı. Türkiye'nin ülkesinin kalkınmasına yönelik verdiği desteğe işaret eden Dodon, "Türkiye, Moldova'nın istikrarlı ve güçlü olmasına katkıda bulundu." dedi.

"Taahhütte bulunuyorum"
Moldova Cumhurbaşkanı Dodon, şunları kaydetti:

"Milli yasalarının Gagauz özerkliğinin de öngörüleceği şekilde anayasaya alınması gerektiğini söylüyorum. Geçen sene parlamento Gagauz özerkliğini dikkate almayan ve herkes tarafından kabul edilmemiş yasaları geçirdiğinde ben bunları reddettim. Bütün yasaların ve özerklik garantilerinin çok yakın sürede anayasamızda yer almasını istiyorum. Bunun için şahsım adına size taahhütte bulunuyorum. 24 sene önce biz bunu hep birlikte gerçekleştirdik ve bu böyle kalacak."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 17 Ekim 2018 16:37 Gerekçeli karar Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın TV'de canlı olarak yayınlanan "Özgür Düşünce" programında, "Yine yeşillendi fındık dalları" şarkısının çalındığı iddia edildi.

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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