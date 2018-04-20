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Erdoğan'dan MHP uyarısı! Aman bu hataya düşmeyin

Erdoğan'dan MHP uyarısı! Aman bu hataya düşmeyin

AK Parti ve MHP cumhur ittifakıyla 24 Haziran seçimlerine girecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP'yle ilgili partisine; '"Aman seçmenimizi mühür hatasına düşürmeyelim. 'Nasıl olsa MHP de bizden. MHP’ye de oy verelim' havasına girmesin kimse. MHP ile AK Parti arasındaki bu çizgiye de dikkat edelim'' uyarısında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 20-04-2018 10:58 - Güncelleme: 20-04-2018 10:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basına kapalı toplantıda iki seçimin bir araya gelmesinin avantajları olduğu kadar dezavantajlarının da bulunduğunu kaydetti. AK Partili vekillere 24 Haziran milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı erken seçimini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aman seçmenimizi mühür hatasına düşürmeyelim. 'Nasıl olsa MHP de bizden. MHP’ye de oy verelim' havasına girmesin kimse. MHP ile AK Parti arasındaki bu çizgiye de dikkat edelim. Bu anlamda rehavete kapılmayalım" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, basına kapalı toplantıda, ilk kez Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin birlikte yapılacağını hatırlatarak, iki seçimin bir araya gelmesinin avantajları olduğu kadar dezavantajlarının da bulunduğunu kaydetti.

MÜHÜR HATASINA DÜŞMEYELİM: Cumhurbaşkanı Erdoğan, isminin avantaj olarak görünebileceğini ancak bunun dezavantaja da dönüşebileceğini vurguladı.

"Aman, seçmenimizi mühür hatasına düşürmeyelim" uyarısında bulunan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Nasıl olsa MHP de bizden. MHP’ye de oy verelim havasına girmesin kimse. MHP ile AK Parti arasındaki bu çizgiye de dikkat edelim. Bu anlamda rehavete kapılmayalım. Bize milletvekili sayısı lazım. Komisyonların daha rahat çalışabilmesi için yüksek sayıya ihtiyacımız var. Bunun için artık daha çok çalışacaksınız."

SINAVI GEÇEMEYENLER OLDU

Erdoğan ayrıca, "16 yıllık süreçte yollarımızı ayırmak durumunda kaldığımız arkadaşlarımız da oldu. Sınavı geçemeyenler de oldu. Sizler sınavı geçtiniz. Bundan sonra da hep birlikte yolumuza devam edeceğiz. Bundan sonra sahalarda olacaksınız. Her zamanki gibi daha çok çalışın" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 20 Nisan 2018 11:09 "İşimiz bitince nasıl olsa şutu vuracağız" diye tamamlamamış mı?. Akp, ortak olduğuna bile zırnık koklatmaz. Hep "ben ben" diyen bir oluşum.

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