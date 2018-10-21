Erdoğan'dan metro açılışında çok önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın detaylarını salı günü grup toplantısında anlatacağını söyledi. İstanbul'da metro açılışında konuşan Erdoğan, af tartışmalarına da değindi ve, "Biz uyuşturucuları affeden bir iktidar olarak mı anılacağız?" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe metro hattı ikinci etabının açılışını gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın, burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Hatta sürücüsüz ilk metro çalışıyor. Yeni bölümle Üsküdar'dan Çekmeköy'e 27 dakikada gidilebilecek. Bu hattın günlük yolcu kapasitesi 700 bini buluyor. Trafik yoğunluğunda 15 bin araçlık bir azalma hesaplanıyor.

İş bilenin kılıç kuşananındır. İstanbul'da metro hatları uzunluğu 170 kilometreye çıkarmış bulunuyoruz. Bu yıl sonuna kadar, metroya dönüştürdüğümüz 63 kilometre uzunluğundaki eski Gebze-Halkalı banliyö hattını da inşallah hizmete açıyoruz.

"ÇOK ÖNCEDEN TAMAMLANMASI GEREKİYORDU"

Bu hattın çok önceden tamamlanması gerekiyordu. Gecikmenin sebebi; Üsküdar'daki arkeolojik alanlarla ilgili süreçlerin uzaması, yerleşimin yoğun olduğu bölgelerden geçen tünellerin inşasında sıkıntı yaşanması ve sürücüsüz metro metro olması sebebiyle deneme seferlerinin uzun sürmesidir.

HEDEF BİN KİLOMETRE

Halen inşası süren diğer projelerle birlikte raylı sistem uzunluğumuzu 2019 yılında 355 kilometreye, yeni projelerle de nihai olarak bin kilometrenin üzerine çıkartma kararındayız. İstanbul'un ulaşım sorununu çözmeden bize durmak yok. Bu metro hattının şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Belediyemiz Doğuş Grubu, mimarından mühendisine tüm emeği geçenlere şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

"CHP HESABINI VERDİ Mİ?"

Ümraniye çöplüğünün nasıl patladığını, çatladığını bilmiyor musunuz? Kimdi oranın belediye başkanı, CHP. O çöplük patladığı zaman orada kaç kişi öldü? 39 kişi öldü. Peki CHP, bunun hesabını verdi mi? Verdi, verdi.. Niye verdi? Çünkü bu millet bir daha bunlara ne ilçelerimizde, ne İstanbul'umuzda bunlara görev vermedi. Şu anda onlarda olan diğer ilçeleri de Mart 2019'da alalım. Çünkü bunlarda hizmet aşkı yok.

Bu ülkede ayrım yapmak isteyenler yanlış istikamete gidiyorlar ve bunun bedelini de bu ülkede ağır ödediler, ağır ödüyorlar. Lütfen kimse bizi bölmeye gayret etmesin.

Hangi göreve gelirsek gelelim, İstanbul'a aşığım. Bu aşkı kimseyle tartışmam. İstanbul'a hizmet sevgisi hep ayrı bir yerde durmayı sürdürdü. Bu şehri dünyanın ve Türkiye'nin kalbi olarak görüyoruz. İstanbul sarsılırsa Türkiye sarsılır. İstanbul'u küresel merkez olma hedefine doğru adım adım yaklaştırıyoruz.

"SIRADA KANALİSTANBUL VAR"

İstanbul'u, küresel merkez hedefine doğru adım adım yaklaştırıyoruz. 29 Ekim'de yeni havalimanımızın resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu sıradan bir yatırım değil. Türkiye'nin böyle bir işi gerçekleştirebileceğine inanmayanların gözüne uyku girmiyor. Geçen bir köşe yazarı havalimanının olduğu yer bataklık diyor. Burası yürümez, burada neler olacak diyor. Sen işine bak, karikatüristsen karikatür çiz. Sen ne anlarsın. İlk olarak 90 milyon yolcu kapsitesiyle açacağız. Sırada Kanalistanbul var. Çamlıca'daki muhteşem camimizin inşaatı da bitmek üzere.

"UYUŞTURUCUYU AFFEDEN BİR İKTİDAR OLARAK MI ANILALIM?"

Biz rastgele cezaevine girenlere cezaevinin kapısını açamayız. Şahıslara karşı işlenen suçları devletin af yetkisi yoktur. Hele hele 50 biz uyuşturucuları affeden bir iktidar olarak mı anılacağız?

CEMAL KAŞIKÇI SORUŞTURMASI

Ülkemize yönelik saldırıların şiddeti artarken mahiyeti de değişiyor. Cemal Kaşıkçı konusunda kararlıyız ortaya çıkaracağız dedik. Bu konuyla ilgili açıklamalarımı salı günü grup toplantısında yapacağım. Burada adaleti arıyoruz. Bu tüm çıplaklığıyla ortatya çıkacak. Sıradan atılan bazı adımlarla değil. 15 kişi buraya neden geldi, 18 kişi neden tutuklandı. Salı günü çok farklı bir biçimde anlatacağım. Detaya gireceğiz.

"TERÖR YARDAKÇILARINA MI OY VERECEKSİNİZ?"

Şuanda ana muhalefet bölücü terör örgütüyle ele ele Mart seçimlerine hazırlanıyor. Hala bu CHP’ye oy mu vereceksiniz? HDP’ye oy veren kardeşlerim sizlerde bu terör örgütünün yardakçısı olanlara oy mu vereceksiniz?

2019 Mart’ında mahalli idarelerde belediyelerde yetki almak için tekrar milletimizin karşısına çıkacağız. Şu kalan 5 ay içinde çok çalışacağız ve yeniden inşallah İstanbul başta olmak üzere ilçelerimiz yine AK Parti’yle beraber yola devam edecek.

"İSTANBUL BİZİ İYİ BİLİR"

İlk günkü heyecanla çeyrek aşkın birikimle İstanbul’a hizmet etmeye devam edeceğiz. Tüm ilçeleri ve semtleriyle İstanbul bizi çok iyi bilir."