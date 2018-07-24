Erdoğan'dan Mesut Özil açıklaması

AK Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

GÖZLERİNDEN ÖPÜYORUM: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mesut Özil'in kendisine yapılan ırkçı saldırının ardından aldığı kararı nasıl değerlendirdiğinin" sorulması üzerine ise dün gece Mesut Özil'le görüştüğünü söyledi. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Mesut'un bu açıklaması, takındığı tavır tam millidir ve yerlidir, her türlü takdirin üzerindedir. Ben gözlerinden öpüyorum. Çünkü, Alman Milli Takımı'na bu denli her şeyini veren ve başarılarında onun da katkısı olan bir gence böyle bir ırkçı yaklaşım, dininden dolayı böyle bir yaklaşım; bunlar hakikaten kabul edilebilir bir şey değil. Kaldı ki kökeni itibarıyla Türk olan Mesut'la, İlker'le, Cenk Tosun'la Londra'da resim çektirmeme tahammül edemeyen bu anlayışı, neyle izah edeceksiniz? Bu hazımsızlıktır. Bunu da zaten hakikaten, yerli yerine oturmuş olan siyasetçiler takdir ediyorlar. Onlar da Mesut'un yanında yer aldıklarını ifade ediyorlar."

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