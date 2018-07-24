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Erdoğan'dan Mesut Özil açıklaması

Erdoğan'dan Mesut Özil açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ırkçı saldırılar nedeniyle Alman Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Mesut Özil'e işte bu sözlerle destek verdi.

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Eklenme Tarihi: 24-07-2018 13:50 - Güncelleme: 24-07-2018 13:50

AK Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

GÖZLERİNDEN ÖPÜYORUM: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mesut Özil'in kendisine yapılan ırkçı saldırının ardından aldığı kararı nasıl değerlendirdiğinin" sorulması üzerine ise dün gece Mesut Özil'le görüştüğünü söyledi. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Mesut'un bu açıklaması, takındığı tavır tam millidir ve yerlidir, her türlü takdirin üzerindedir. Ben gözlerinden öpüyorum. Çünkü, Alman Milli Takımı'na bu denli her şeyini veren ve başarılarında onun da katkısı olan bir gence böyle bir ırkçı yaklaşım, dininden dolayı böyle bir yaklaşım; bunlar hakikaten kabul edilebilir bir şey değil. Kaldı ki kökeni itibarıyla Türk olan Mesut'la, İlker'le, Cenk Tosun'la Londra'da resim çektirmeme tahammül edemeyen bu anlayışı, neyle izah edeceksiniz? Bu hazımsızlıktır. Bunu da zaten hakikaten, yerli yerine oturmuş olan siyasetçiler takdir ediyorlar. Onlar da Mesut'un yanında yer aldıklarını ifade ediyorlar."

Mesut'un Almanya formalı tabelası değişti yerine gelene bakın!Mesut'un Almanya formalı tabelası değişti yerine gelene bakın!Mesut'un Almanya formalı tabelası değişti yerine gelene bakın!Mesut'un Almanya formalı tabelası değişti yerine gelene bakın!HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 24 Temmuz 2018 14:27 Sevgili Mesut Aslın da Almanlar seni Türk olduğun için değil yanlış Resim de poz verdiğin için tepki aşırı gösterdiler..........senin adına Üzüldüm belkide gelecekte bir Türk Olarak Alman Milli takımın başın olabilirdin......Çağdaş ve ileri görüşlü Bir koçun olsaydı bu gereksiz çekişmelere malzeme olmazdın.....Her kes senin yanın da görünecektir ama bir süre sonra gerçeklerle yüzleşeceksin ne yazıkkı tüm Zarar senin

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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