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Erdoğan'dan mazot müjdesi maliyetinin yarısı devletten

Erdoğan'dan mazot müjdesi maliyetinin yarısı devletten

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'deki Çiftçiler Buluşması programında konuştu. Erdoğan milyonlarca çiftçiye mazot müjdesi verdi. Artık çiftçinin mazot maliyetinin yarısını devlet karşılayacak. Mazot maliyetinin yarısının karşılanmaya başlanacağı tarih ise 23 Şubat 2018.

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Eklenme Tarihi: 20-02-2018 14:53 - Güncelleme: 20-02-2018 14:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'deki buluşmada tarım projelerini anlatırken çiftçileri sevindirecek bir müjdeli haberi verdi. Erdoğan,  "23 Şubat'tan itibaren çiftçilerimizin mazot maliyetlerinin yarısını biz ödemeye başlayacağız." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

Tarım ve hayvancılık konusunda hayata geçireceğimiz projeleri paylaşmak için buradayız. Açıklayacağımız yeni teşviklerin ülkemizdeki hayvan yetiştiriciliğine yeni bir soluk getireceğine inanıyorum. Bir millet stratejik konularda üstünlük sağlamadan geleceğine bakamaz. Bir devlet için yerli savunma sanayii ne kadar önemliyse, gıda sanayii de o denli önemlidir. Nüfus, silah ve asker bakımından güçlü olduğu halde, gıda açısından yetersiz olduğu için yeryüzünden silinen devletler olduğunu biliyoruz. Biz toprağa sevdalı, toprağı gönülden seven bir milletiz. Toprak bizde nedir? Anadır ana. Toprak ana. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Toprak o kadar önemlidir. 

KILIÇDAROĞLU'NA TARIM POLİTİKASI YANITI: En güçlü olduğumuz zamanlarda bile topraktan kopmadık. Ülkelerin yükselişi de çöküşü de tarımla başlıyor. Güçlü Türkiye'nin, güçlü tarımdan geçtiğini unutmayalım.Tımar sisteminin iyi işlediği dönemlerde Osmanlı Devleti'ni asırlar boyunca ayakta tuttuğunu, sistemin zayıflaması ile çöktüğünü tüm tarihçiler söylüyor. Kimi grup toplantılarında, kimi televizyonlarda tarım politikalarımızı eleştiriyor. Türkiye'nin en başarılı olduğu alanlardan biri tarımdır. Tarım politikalarımızı popülist yaklaşımlarla değil, planlı, kapsamlı projelerle belirledik. Bunun en yakın şahitleri sizlersiniz. Son 15 yılda eğitim ve sağlıkta ülkemize çağ atlattıysak, tarım, hayvancılık ve gıda sanayisinde de çağ atlattık.

MİLYONLARCA ÇİFTÇİYE MAZOT MÜJDESİ: Çiftçilerimizin üretim maliyetini azaltmak için 2003 yılında ilk kez mazot desteğini biz başlattık. Şimdi de 23 Şubat 2018 tarihinden itibaren çiftçilerimizin mazot maliyetinin yarısını biz ödemeye başlayacağız.

300 BAŞ HAYVAN İÇİN KREDİ: Belkide rekabetin en yoğun olduğu sektörlerin başında tarım geliyor. Daima sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Tarım kredisi isteyenlere TİGEM aracılığı ile Ziraat Bankası'ndan 300 koyuna kadar alım şansı veriyoruz. Doğacak kuzulara da alım garantisi veriyoruz. Ayrıca TARSİM sigortasının yetiştiricinin ödeyeceği kısmı karşılıyoruz. Kırmızı et ihracatını karşılamak için Ziraat Bankası aracılığıyla yetiştiricilerimize yüzde 10 sübvansiyonlu kredi veriyoruz. Hayvancılıkta yeni bir dönemin kapısını aralıyoruz.  Üreticimiz krediyi 2 yıl geri ödemeksiz 7 yılda ödeyecek." 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR19 YORUM

  • bir basit vatandaş 20 Şubat 2018 17:36 Salla gitsin. Artık bunların hiç bir sözüne Ben burada bu makamda bulunduğum sürece Deniz Yücel hapisten çıkamayacaktır. Demişti Başbakan Binali Yıldırım Münih Güvenlik Konferansında Almanlarla konuşur konuşmaz, Deniz Yücel serbest bırakıldı ve yurt dışı çıkış yasağıda olmadığından hemen Almanya'ya gitti. Ne olur, ne olmaz diye, bunlara hiç inanmadığından hemen Almanya'ya gitti.

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