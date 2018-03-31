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Erdoğan'dan Kosova Başbakanı'na sert tepki!

Erdoğan'dan Kosova Başbakanı'na sert tepki!

Partisinin Pendik 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''MİT Kosova'da 6 tane FETÖ'cüyü paketleyip getirdi. Ey Kosova Başbakanı ne zamandan beri darbe yapmaya gayret edenleri korumaya başladın.'' dedi.

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Eklenme Tarihi: 31-03-2018 17:22 - Güncelleme: 31-03-2018 17:22

Partisinin Pendik 6. Olağan İlçe Kongresinde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,''Mesela bakın MİT Kosova'da 6 tane FETÖ'cüyü paketleyip getirdi. Ey Kosova Başbakanı ne zamandan beri darbe yapmaya gayret edenleri korumaya başladın. Sen ki o Kosova'yı ikinci sırada tanıyan bir ülkeyi... Biz ikinci olarak tanıdık sizi. Kosovalı kardeşlerim bunun da hesabını verdirecektir sana. Uzaktan kumandalı siyaset yapılmaz. Kirli ittifaklarla dize getirilemeyecek bir ülke olduğumuzu defalarca ispatladık.'' dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Pendik İlçe Kongresi'nde konuştu. Erdoğan özetle şunları söyledi: "Değerli kardeşlerim İstanbul'a hizmet etmekten mutluluk ve şeref duyuyoruz. Ömrümüzün sonuna kadar ille de İstanbul demeye devam edeceğiz. Merhum Cemil Meriç'in kendilerince bu ülkeyi yaşanmaz bulanlara onlara yönelik bir tespiti var, "Vatanlarını yaşanmaz bulanlar, vatanlarını yaşatmayanlardır". Bazılarının burayı yaşanmaz bulup yurtdışına gitmeyi söylediğini duyuyorum.

''PARALARINI VERİP GÖNDERMEK LAZIM''

Eğer Türkiye'de yaşamayı kendine yük sayanlar varsa aradıkları dünya burası da değil, Türkiye'de yaşamayan hele hele İstanbul'da yaşayamayan biri hiçbir yerde yaşayamaz.  Türkiye’de, İstanbul’da yaşayamam diyenler ülkemize değil hayata küsmüş demektir. Bunların bilet paralarını verip göndermek lazım. Çünkü bunlar ülkemize yük. Türk milletinin bir mensubu olmak bizim için şereflerin en büyüğüdür. Tabi biz ülkemizden şikayet edenlerin derdinin taşı toprağı değil, insanı olduğunu çok iyi biliyoruz. Türk milletinin bir ferdi olmak bizim için şereflerin en büyüğüdür. Rabbi'me bana bu milletin ferdi olmayı bahşettiği için ne kadar şükretsem azdır.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT SÖZLER

Birileri de diyor, biz Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyiz. Zaten şu an Mustafa Kemal Atatürk yaşasa seni o partinin başında tutmaz. Gazi Mustafa Kemal yerliydi, milliydi. Sen ne milli ne yerlisin sen gayrı millisin. Şu anda da mahkemedesin hesabını vereceksin, ve yanında taşıdığın Pensilvaya uşaklarının hesabını da vereceksin. Onlara nasıl bir profil oluşturduğunuzun da hesabını vereceksiniz. Oyunlarınızın da hesabını vereceksiniz. Öyle laf ola beri gele yok.

 'EY KOSOVA BAŞBAKANI... '

Milli İstihbarat Teşkilatımız, Kosova'da yaptığı operasyonla bunların (FETÖ) Balkanlardaki en üst düzey yöneticilerini paketledi. Ama üzüntüm var. Kosova'nın Başbakanı tuttu, istihbaratın başındaki kişiyle içişleri bakanını görevden aldı. Şimdi soruyorum, ey Kosova'nın Başbakanı, kimin talimatıyla sen böyle bir adım attın? Ne zamandan beri Türkiye Cumhuriyeti'ne darbe yapmaya gayret edenleri korumaya başladın. O Kosova'yı ikinci sırada tanıyan bir ülkeyiz biz. Kosovalı kardeşlerim bunun da hesabını verdirecektir sana. Uzaktan kumandalı siyaset yapılmaz. Kirli ittifaklarla dize getirilemeyecek bir ülke olduğumuzu defalarca ispatladık.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • KK 31 Mart 2018 18:58 ERDOGAN YALAN SOYLUYOR.

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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