Erdoğan'dan Kore zirvesine destek: Memnuniyet duydum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un görüşmelerinden memnuniyet duydum." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koreler arası ilişkilerin geliştirilmesi ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması yolunda atılan tarihi adımı destekliyor ve sürecin başarıyla sürdürülmesini diliyorum." dedi.
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