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Erdoğan’dan KKTC’ye flaş öneri: Rumlar'la eşitleyin

Erdoğan’dan KKTC’ye flaş öneri: Rumlar'la eşitleyin

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ankara'da kabul ettiği KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ile Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, ülkeye döndü. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rumlar'la ekonomik olarak eşit bir seviyeye gelmek için Kuzey Kıbrıs'ta nüfusun fazla olmasını önerdiği öğrenildi.

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Eklenme Tarihi: 13-03-2018 14:41 - Güncelleme: 13-03-2018 14:41

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ankara'da kabul ettiği KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ile Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, ülkeye döndü. Ankara'daki görüşmede, KKTC'nin ekonomik olarak gelişmesinin önemine işaret eden Erdoğan, "Bunun nüfusla paralel şekilde olduğunu" kaydetti. Rumların nüfusunun bir milyonun üzerinde olduğunun belirtildiği görüşmede Erdoğan'ın, Erhürman ile Özersay'a, "Güney ile dengenin sağlanması Kıbrıs Türk halkının yararına" dediği belirtildi.

Kıbrıs Türk tarafının da yurtdışında yaşayan binlerce Kıbrıslı Türkün olduğu düşüncesini ortaya koyduğu ve "Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin Kuzey Kıbrıs'a yatırım yapması, yerleşmesinin önünün açılması için adımlar atabilir" dediği belirtildi. Ankara'nın da bu görüşe destek verdiği, yeter ki nüfusunuz yükselsin dediği öğrenildi.

RUMLARA DOĞALGAZ UYARISI
Akdeniz'deki doğalgaz arama çalışmalarının da ele alındığı görüşmede Erdoğan'ın, Kıbrıs Türk halkının haklarının sonuna kadar korunacağı mesajı verdiği kaydedildi. Erdoğan'ın, "Rumlar ya çözümü beklerler ya da beklemezlerse Kıbrıslı Türkleri sürece katarlar. Bunun dışında bir durum kabul edilemez" dediği ifade edildi. Ankara'nın doğalgaz konusunda kararlı bir tutum içerisinde olduğu, KKTC'nin de Ankara ile aynı düşünceye sahip olduğuna vurgu yapıldı. Kıbrıs Türk halkının kalkınmasının önemine de işaret edilen görüşmede; Türkiye'nin geçtiği süreçler de ele alındı. KKTC heyetine, Türkiye'nin başta Suriye'de olmak üzere bir çok alanda mücade ettiği anlatıldı. Türkiye'nin ciddi mücadeleler verdiği bir dönemde KKTC'de yaşanan bazı olayların da gündeme geldiği ifade edildi. KKTC'de marjinal bazı gruplar Türkiye karşıtı yayınlarıyla olaylar çıkarmıştı.

ANKARA'DA GÖNÜL KIRIKLIĞI
Erdoğan'ın ve Başbakan Binali Yıldırım'ın bu konulardaki düşüncelerini KKTC heyetine aktardığı belirtildi. Konuyla ilgili DHA'ya konuşan bir diplomatik kaynak, 'Ankara'nın hassasiyetlerinin anlaşılır olduğunu' söyledi. Ankara'nın neredeyse her alanda bir mücadele verdiği dönemden geçtiğini kaydeden aynı kaynak, "Türkiye'de, böyle bir dönemde KKTC'den farklı seslerin yükselmesinin bir etkisi var. Türkiye'de haklı olarak bir gönül kırıklığı yaşanıyor" dedi. Aynı kaynak, "KKTC hükümetinin yeni kurulduğunu, yaşanan olayların da yeni hükümet döneminde olmadığına" dikkat çekti ve "Yeni hükümetin karşılıklı hassasiyetler konusunda duyarlı olacağını düşünüyorum" dedi.

HER KATKI KKTC'YE VERİLECEK
KKTC heyetinin Başbakan Binali Yıldırım ile yaptığı görüşmede ise ağırlıklı olarak ekonomik konuların ele alındığı kaydedildi. Türkiye'nin ekonomik alanda her katkıyı KKTC'ye vereceği ifade edildi. KKTC heyetinin, Türkiyeli ailelerin yoğunlukla yaşadığı Mağusa Maraş ve Lefkoşa Surlariçi bölgeleri ile ilgili bir projeyi Ankara'ya anlattığı belirtildi. Buna göre, bölgede bulunan ailelerin çocukları için gençlik merkezleri kurulacak, anlaşılacak üniversitelerle işbirliği yapılacak. Gençler spor ve eğitimin tüm alanlarında yönlendirme yapılacak şekilde eğitilecek. Ankara'nın bu projeye ise sıcak baktığı ifade edildi.

'DİREKT İLETİŞİM OLACAK'
Ankara ile KKTC bundan sonra daha sık diyalog içerisinde olmak konusunda fikir birliğine de vardı. Ankara'ya 'yönlendirilmiş' bilgilerin gittiğini düşünen KKTC'nin, "İletişimin sıklıkla yapılması düşüncesini ortaya koyduğu" öğrenildi. KKTC ve Ankara direk iletişim konusunda anlaştı. Buna göre, gerektiği durumlarda Başbakanlar ve Başbakan Yardımcıları gerekli durumlarda direkt konuşma yoluna gidecek.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • salhor 13 Mart 2018 15:12 Kıbrıslı bir öğretmen, üstelik Türkiye'deki bir kursta şöyle yazmıştı: "Bir dev ağaç ve yakınlarında bahtsız bir fidan vardı. O ağaç o fidana hayat hakkı tanımaz, kökleriyle onu sömürürdü..." O fidan, maaşlarını, altlarına arabalarını, sularını, elektriklerini verdiğimiz Kıbrıs ve o ağaç Türkiye'mizmiş. Vay anam vay! O zamandan beri Kıbrıs'tan soğudum. 1989-2018

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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