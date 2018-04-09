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Erdoğan'dan Kırgız Lidere FETÖ uyarısı

Erdoğan'dan Kırgız Lidere FETÖ uyarısı

Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov, Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ, bugün bize yaptığını yarın Kırgızistan'a yapacak kadar hain bir örgüttür" dedi.

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Eklenme Tarihi: 09-04-2018 20:50 - Güncelleme: 09-04-2018 20:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, konuşmasının genelinde FETÖ tehlikesine işaret etti ve Kırgızistan için de bu örgütün çok büyük bir tehlike olduğunu vurguladı.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları: ''Kırgızistan bizim için özel bir konuma sahip. Kırgızistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduk. 2011 senesinde Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ihdas ederek ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine yükselttik.''

 FETÖ, Türkiye-Kırgızistan iş birliğini dinamitlemeye çalıştı. FETÖ'cüler ve sirayet ettikleri kişiler Türkiye ile Kırgızistan arasına fitne tohumları ekmek için her türlü alçaklığı, kalleşliği sergilediler.

HER TÜRLÜ ALÇAKLIĞI YAPTILAR

Cumhurbaşkanı, "FETÖ’cüler Türkiye ile Kırgızistan arasına fitne sokmak için her türlü alçaklığı sergilediler. FETÖ, bugün bize yaptığını yarın Kırgızistan’a yapacak kadar hain bir örgüttür." dedi.

FETÖ'YLE MÜCADELE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Türkiye son FETÖ'cü hain de hukuk önünde hesap verene kadar yurt içinde ve yurt dışında bu örgütle mücadelesini sürdürecektir. FETÖ'cü alçakların ellerini kollarını sallayarak gezmesine kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, hangi deliğe saklanırlarsa saklansınlar inlerine gireceğiz, kulaklarından tutup adalete teslim edeceğiz.

Kırgızistan için de çok büyük tehdit oluşturan bu örgütün kökünü kazımak devlet başkanları olarak boynumuzun borcudur.
 
FETÖ'YE KARŞI KIRGIZİSTAN'IN YANINDAYIZ

Sayın Ceenbekov'un FETÖ konusunda çok daha dirayetli davranacağına ve gereken önlemleri süratle alanacağına inanıyorum. Biz de FETÖ ile mücadele noktasında ilgili birimlerimizle kendisinin yanında olacağız.

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • kundemacı 09 Nisan 2018 22:29 Ya Kırkız Lider: "Ne istedilerde vermedik." derse o zaman ne olacak.

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