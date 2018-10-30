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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na şehit 2 asker yanıtı

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na şehit 2 asker yanıtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'de donarak şehit olan iki askerle ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine sert çıkarak "Bak benim dedem Sarıkamış'ta donarak şehit oldu. Kurşunla şehit olmak da var, donarak olmak da. Bize elbise falan filan bunu anlatma." dedi.

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Eklenme Tarihi: 30-10-2018 12:39 - Güncelleme: 30-10-2018 12:39

Tunceli'de donarak şehit olan iki asker iktidar ile muhalefeti karşı karşıya getirdi. CHP'den gelen sert eleştiriler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisini çekti. Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan'ın hedefinde yetkilileri ihmalle suçlayan Kılıçdaroğlu vardı:

ASKERİMİZİN TÜM TECHİZATI EN MODERN TECHİZATTIR

Kılıçdaroğlu'ndan şok iddia! Donarak şehit olan askerin babasına haberi kim verdi?

"Tunceli'de 2 askerimiz donarak şehit oldu. İçişleri Bakanımız detayları sabah anlattı. Elbisesimi yoktu falan Bay Kemal buralarda uğraşıyor. Bak benim dedem Sarıkamış'ta donarak şehit oldu. Kurşunla şehit olmak da var, donarak olmak da. Bize elbise falan filan bunu anlatma. Askerimizin tüm teçhizatı en modern teçhizattır.

MİLLETİ NEDEN KANDIRIYORSUN
Sen bilmeden ne anlatıyorsun ya? Birkaç oy alayım diye milleti neden kandırıyorsun ya? Bu milleti, bu devleti küçümsemeye hakkın yok? Senin şehadet gibi bir inancın yok ya? Aileleri şehadete inanmış. Ama sende bu yok. Bittin, gittin ya. Bir şey yapamayacaksın. 15 Temmuz gecesi tanklardan kaçıp Bakırköy Belediye Başkanı'na sığınan adamsın. Bu millet artık seni biliyor. 31 Mart'ta CHP de, millet de senden kurtulacak."

Türk askerlerinin kışlık kıyafetini komutan tek tek anlattı

Donarak şehit olan askerlere ilişkin Süleyman Soylu'dan açıklamala

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • sa 30 Ekim 2018 13:44 Eee sarıkamışta dedeniz şehit oldu diye o askerleri şehadete sürükleyen hesap vermeyecek mi? Neden açıklanmıyor suçlu olan?

    CEVAP YAZ 1 1
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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