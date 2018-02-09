Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na bir kötü haber daha!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup konuşmasında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Erdoğan, ocak ayında, Beşiktaş Belediyesi önünde yaptığı konuşmada kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'na 150 bin liralık manevi tazminat davası, daha önce de 250 bin ve 1.5 milyon liralık tazminat davaları açmıştı.
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