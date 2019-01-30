Erdoğan'dan kaymakamlara: Sakın telefonlarınızı kapatmayın!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kaymakamlar buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu.

Kaymakamların halkla içiçe olmaları gerektiğine vurgu yapan Erdoğan sakın telefonunuzu kapatmayın diyerek bir de uyarıda bulundu. Erdoğa'ın konuşmasından satırbaşları:

Kaymakamların diğer idari personelle arasındaki özlük haklarıyla ilgili makası halledeceğiz.Türkiye son 16 yılda sadece ekonomide, yatırımlarda değil, Cumhuriyet ile cumhurun kaynaşmasında da önemli mesafeler kat etti.Cumhuriyet'in elitlerin değil cumhurun olması çok sevindirici bir olaydır. Millet iradesine sahip çıktığı için 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçakların girişimini püskürttü.

SAYIN FAZIL SAY'IN KONSERİNE GİTTİK, BU MALUM KESİMLER: Geçtiğimiz haftalarda ülkemizin yetiştirdiği önemli sanatçılarımızdan olan sayın Fazıl Say'ın konserine gittik. Güzel bir müzik ziyafetini yaşadık. orada olmaktan memnuniyet duyduk ancak malum kesimler şahsıma ve konsere katılanlara vicdana ve edebe sığmayan sözlerle saldırdılar.

SAKIN TELEFONLARINIZI KAPATMAYIN: Sizlerden günün 24 saati, haftanın 7 günü milletimizle iç içe olmanızı istiyorum. Kaykamam halkıyla yatacak halkıyla kalkacak. Kaymakamların telefonu sürekli açık olacak. Sakın telefonlarınızı kapatmayın. Yönettiği ilçedeki her bir hanenin eksiğini gediğini, ihtiyacını, sıkıntısını, derdini bilmeyen kaymakam, bizim gözümüzde görevini layıkıyla yerine getirmiyor demektir. Bu, kaymakam için böyle, vali yardımcısı için böyle, valiler için de böyle.