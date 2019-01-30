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Erdoğan'dan kaymakamlara: Sakın telefonlarınızı kapatmayın!

Erdoğan'dan kaymakamlara: Sakın telefonlarınızı kapatmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan kaymakamlar buluşmasında kaymakamların özlük haklarının iyileştireceği müjdesini verdi. Erdoğan kaymakamlara sakın telefonlarınızı kapatmayın uyarısı yaparak ''sizlerden günün 24 saati, haftanın 7 günü milletimizle iç içe olmanızı istiyorum'' dedi.

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Eklenme Tarihi: 30-01-2019 13:26 - Güncelleme: 30-01-2019 13:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kaymakamlar buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu.

Kaymakamların halkla içiçe olmaları gerektiğine vurgu yapan Erdoğan sakın telefonunuzu kapatmayın diyerek bir de uyarıda bulundu. Erdoğa'ın konuşmasından satırbaşları: 

Kaymakamların diğer idari personelle arasındaki özlük haklarıyla ilgili makası halledeceğiz.Türkiye son 16 yılda sadece ekonomide, yatırımlarda değil, Cumhuriyet ile cumhurun kaynaşmasında da önemli mesafeler kat etti.Cumhuriyet'in elitlerin değil cumhurun olması çok sevindirici bir olaydır. Millet iradesine sahip çıktığı için 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçakların girişimini püskürttü.

SAYIN FAZIL SAY'IN KONSERİNE GİTTİK, BU MALUM KESİMLER: Geçtiğimiz haftalarda ülkemizin yetiştirdiği önemli sanatçılarımızdan olan sayın Fazıl Say'ın konserine gittik. Güzel bir müzik ziyafetini yaşadık. orada olmaktan memnuniyet duyduk ancak malum kesimler şahsıma ve konsere katılanlara vicdana ve edebe sığmayan sözlerle saldırdılar.

ONLARIN BÖYLE BİR DERTLERİ YOK: Bizler sanat, sanatçı ayrımı yapmadık. Yapmayız. İşte daha geçtiğimiz gün sinema sanatçıları malum yasayla ilgili teşekkür ziyaretinde bulundular. Bu adımlar, AKM'nin yapımı, ve daha birçok attığımız ve sinemamıza çağ atlatan adımlar...Niye yapmadılar daha önce? Çünkü böyle bir dertleri yok. Bugün Türk dizileri dünyanın 156 ülkesine ihraç ediliyor. 500 milyon kişi tarafından izleniyor.

SAKIN TELEFONLARINIZI KAPATMAYIN: Sizlerden günün 24 saati, haftanın 7 günü milletimizle iç içe olmanızı istiyorum. Kaykamam halkıyla yatacak halkıyla kalkacak. Kaymakamların telefonu sürekli açık olacak. Sakın telefonlarınızı kapatmayın. Yönettiği ilçedeki her bir hanenin eksiğini gediğini, ihtiyacını, sıkıntısını, derdini bilmeyen kaymakam, bizim gözümüzde görevini layıkıyla yerine getirmiyor demektir. Bu, kaymakam için böyle, vali yardımcısı için böyle, valiler için de böyle.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • kundemacı 30 Ocak 2019 14:51 "sizlerden günün 24 saati, haftanın 7 günü milletimizle iç içe olmanızı istiyorum" Sakın telefonlarını kapatmasınlar. hele 31 Mart 2019' a kadar. Birde şu habere bakalım eğer doğru ise: Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlık döneminde çiftçilerin mağduriyetini seslendirirken 'Anamız ağladı' diye yakınması üzerine 'Ananı al da git' dediği Mersinli çiftçi Kemal Öncel, Cumhurbaşkanı olduktan sonra da Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 1 yıl 15 gün hapis cezası verilip ertelendi. Gerçekten insanımıza verilen değer çok mükemmel.

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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