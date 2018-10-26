Erdoğan'dan Kaşıkçı sözleri: Ceset nerede görmemiz lazım

AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin konularda açıklamalarda bulundu. Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili konuşan Erdoğan, ''Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü ayan beyan ortada. Bu cesedi göstermeniz lazım. Bu 18 kişi Kaşıkçı'nın kimler tarafından öldürüldüğünü biliyor. Fail bunların içinde değilse o zaman yerli işbirlikçi kim?.'' ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları...

''EKONOMİK KOZLARINI BOŞA ÇIKARDIK''

- Bir anda tırmanışa geçen döviz kurlarını faizlerine artışı enflasyonun yükselişi takip etti. Özellikle cari açığımızı düşürmeye yönelik yapısal reformlarımızı hızlandırmış olduk. Hiçbir rasyonel nedeni olmayan bir kur saldırısı başladı. Maalesef ülkemiz içindeki kimi kesimler de ateşe odun taşıdı. Ekonomik dalgalanmaların olduğu bir dönemde ülkemizin içindeki bazı kesimler de ateşe odun taşıdı. Türkiye'ye diz çöktüremeyenlerin kozunu boşa çıkardık.

''TEK ANDIMIZ İSTİKLAL MARŞIDIR''

- Bizim tek andımız İstiklal Marşıdır. Manası olmayan fuzuli tartışmalarla milletimizi yormak yerine asıl işimize bakacağız. Ülkemizi güçlendirmenin mücadelesini vereceğiz. AK Parti'nin kaderiyle ülkemizin kaderini aynı görüyoruz. Bu ülke varsa, ayaktaysa, güçlüyse, hedeflerine doğru ilerliyorsa AK Parti işini doğru yapıyor demektir. Türkiye'nin başına bir hal gelirse, AK Parti olsa ne olur, olmasa ne olur?

SUUDULERİN AÇIKLAMALARI ÇOCUKÇAYDI

- O da Kaşıkçı'nın konsolosluktan çıktığı ifadesiydi burası komikti. Çıkarak da dışarıda bekleyen nişanlısını almayacak. Bu çocukça açıklamalar devlet ciddiyeti adamlığı ile uyuşmaz. Suudi yetkililerinden yapılan açıklamalar bizi farklı bir endişeye sevk etti. Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü ayan beyan ortada. Bu cesedi göstermeniz lazım. Bu 18 kişi Kaşıkçı'nın kimler tarafından öldürüldüğünü biliyor. Fail bunların içinde değilse o zaman yerli işbirlikçi kim?. Sıradan bir mesele değil aslında fail belli. Elimizde bilgiler, belgeler var, gün ola harman ola.

PAZAR GÜNÜ SUUDİ BAŞSAVCI GELİYOR

- Pazar günü Suudi Başsavcı Türkiye'ye gelecek. O son açıklanan yerli işbirlikçi kim? Bu 15 kişiyi Türkiye'ye gönderen kim artı 3 18. Bunlar tutuklandı ama ben kendilerine söyledim dedim ki siz konuşturmasını bilirsiniz bu 18'in içinde ne dönmüşse bu dolapların bunların içinde. Konuşturamıyorsanız olay İstanbul'da vuku bulmuştur o zaman bunları bize teslim edin biz yargılayalım.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

- Bu ülkenin ana muhalefet partisinin başındaki zat Türkiye'nin resmi bilgilerine itibar etmiyor olayın bir kısmını olayın zanlısı olan çevrelerin manipülasyonların üzerinden değerlendiriyor. CHP Genel Başkanının vahşi bir cinayet meselesine dahi böylesine çarpık şekilde yaklaşmasını beklemiyordum bu da oldu.

MHP İLE İTTİFAK KONUSU

- Mahalli idareler için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Aday belirleme sürecinin hızlandırmamız bize vakit kazandıracaktır. Mahalli seçimlerin kendine göre dinamikleri vardır. MHP ile Cumhur ittifakına bağlılığımızı sürdürmekle birlikte mahalli seçimlerde herkes kendi yolunu takip edecek.

3. HAVALİMANININ AÇILIŞI

- Pazartesi günü İstanbul'da dünyanın en büyüklerinin biri olan İstanbul Havalimanımızın resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. 2023 itibariyle 150-200 milyon yıl yolcu kapasitesine ulaşacak olan havalimanına kavuşuyoruz. Gelecek birçok liderlerle birlikte orada bu açılışı gerçekleştireceğiz. Çanakkale 1915 Köprüsü barajlar Akkuyu Nükleer Santrali devam ediyor şehir hastanelerimiz devam ediyor.

''KÜLAHLARI DEĞİŞTİRİRİZ''

- Her kim ki kendi heveslerine kapılırsa onunla külahları değiştiririz. Böyle arkadaşlar varsa aday adayı bile olmasın. Partimizin ak olan isminin güzelliğini kimsenin lekelemeye hakkı yok. Kerameti kendinde görmeye başlayanlar eninde sonunda bu milletin tokatın yemeye mecburdur.

''FINDIK ÜRETİCİMİZİ DESTEKLİYORUZ''

- Gerek teşkilatımız gerek milletvekili arkadaşlarımız baskı oluşturma yoluna gidiyorlar. Ülkemizin yaklaşık 2-3 milyar dolar düzeyinde bir fındık ihracatı var. Bu nedenle fındık üreticimizi destekliyoruz. Bugüne kadar fındık üreticilerimize 7,5 milyar lira destek ödemesi yaptık.

FINDIĞIN KİLOSU 14,5 LİRA

- Toprak Mahsulleri Ofisimizle ile 1 Kasım 2018 tarihinden itibaren kalite fındığın kilosunu 14 liradan Giresun kalite fındığın kilosunu da 14,5 liradan almaya başlayacağız.