Erdoğan'dan İYİ Parti transferine ilk yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Resepsiyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, 15 CHP'li vekilin İYİ Parti'ye geçmesiyle ilgili 'Güneş Motel'den daha beter' dedi.

TBMM'nin açılışının 98. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'te düzenlenen resepsiyona katılan Erdoğan, CHP'nin İYİ Parti'ye desteği için ''Güneş Motel olayından daha beter bir durum'' dedi.

İYİ Parti için 'sözde İYİ Parti' ifadesini kullanan Erdoğan şöyle konuştu:

"Bunun ötesinde senin 15 milletvekilin partinden ayrılıyor, sözde İYİ Parti'ye geçiyor. Sözde İYİ Parti'de, bugün onların koltuklarında o geçenler var mıydı? Bugün oraya onlar oturdu mu? Bu nasıl bir iş? Bunun ahlaki bir yanı olabilir mi? Bunun Güneş Motel olayından çok daha öte bir durumu söz konusu. Parlamentomuzun bu duruma düşmesi, bizim için gerçekten bir felaket."

"VERİLMESİ GEREKEN DERSİN EN BÜYÜĞÜNÜ VERİRDİM"

TBMM Genel Kurulu'ndaki 23 Nisan oturumunda yaşanan tartışmalar için 'yalanların diz boyu olduğu, tamamen dürüstlükten uzak' nitelemesini yapan Erdoğan,Erdoğan, CHP'li Özgür Özel'e "Bana parmağını sallıyor. Ben yukarıdaydım aşağıda değildim. Aşağıda oturmuyorum. Oturduğum makam yukarıda ama aşağıda olmuş olsam onun sadece ağzının payını değil ona verilmesi gereken dersin en büyüğünü verirdim çünkü" tepkisini gösterdi.

Özel, darbe girişimi gecesi Meclis'te hep beraber direndiklerini belirterek şunları söylemişti:

''Başbakan Binali Yıldırım Tuzla’ya bırakılmış, tanklar geliyor diye evinden alınmış, bilinmeyen bir yere doğru yola çıkmış, Ilgaz tüneline saklanmış, jandarma çakarlarının görülmesinden sonra geceyi Ilgaz tünelinde geçirmiştir.''

Erdoğan, selefi Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak adayı olması ihtimali için ''Onun bileceği şey, öncelikle ona sormalısınız'' yanıtını verdi.