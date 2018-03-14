Erdoğan'dan İstiklal Marşı çıkışı: En büyük üzüntüm...

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstiklal Marşı'yla ilgili gündeme oturacak bir eleştiride bulundu. Erdoğan, "En büyük üzüntüm, bu emsalsiz marşın hakiki manasını yüreklere nakşedecek bir bestenin yapılamamış, bulunamamış olmasıdır. O besteyle güftenin birbirini tamamlaması çok önemli. Tabii ki burada da bestekârlara görev düşüyor. Güfte var ama maalesef istenilen beste yok. Temenni ederiz ki o da çıkar, inşallah bir gün o da olur" dedi.

'İSTİKLAL MARŞIMIZIN ANLAMINI VE ÖNEMİNİ ÇOCUKLARIMIZA İYİ ÖĞRETMELİYİZ'

Milletin, Çanakkale'de düşmana tarihinin en büyük hezimetini yaşattığını ancak mücadelenin bitmediğini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Âkif, İslam'ı ve Türk milletini Anadolu'nun o çoraklaşmış topraklarına gömmek isteyenlere karşı başlattığımız İstiklal Harbi'ni de yakından takip ediyordu. Büyük Millet Meclisi, İstiklal Harbimizi ebedileştirecek bir marş için arayışa girdiğinde bu görev ısrarla ve özel olarak Âkif'e verildi. Şu anda müze olarak milletimize hizmet veren Ankara Hamamönü'ndeki Taceddin Dergâhı'na kapanan Âkif, dünyadan ilişkisini keserek adeta münzevi bir hayat içerisinde sabırsızlıkla beklenen şiirini 10 gün içinde bitirir. 12 Mart 1921 tarihinde Mecliste coşkuyla her mısrası alkışlarla kesilerek, gözyaşları içinde kabul edilen bu marş öyle sıradan bir şiir, sıradan bir metin değildir."

Marşın "Korkma" dizelerinin ilham kaynağının, Hazreti Muhammed'in Hira Dağı'nda örümcek ağlarıyla örülen ve müşriklerin bu nedenle girmediği mağarada Hz. Ebubekir'e söylediği "Korkma ya Ebubekir, Allah bizim beraberdir" sözü olduğunu dile getiren Erdoğan, marşın anlamını ve önemini çocuklara iyi öğretmek gerektiğine dikkati çekti.

'EN BÜYÜK ÜZÜNTÜM...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycanlı şair Bahtiyar Vahapzade'nin, "100'den fazla ülkenin bağımsızlık marşını inceledim, güfte ve bestesini araştırdım. Hiçbirini Türkiye'nin İstiklal Marşı kadar etkili görmedim" sözünü hatırlattı.

Erdoğan, şunları kaydetti:

İLK BESTE 1930'DE DEĞİŞTİRİLDİ: Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı ve 1921'de resmi marş olarak kabul edilen İstiklal Marşı'nın ilk bestesini Ali Rıfat Bey yazmıştır. Bu beste 1924'ten 1930'a kadar kullanıldı; 1930'da Osman Zeki Üngör'ün batı marşları tarzındaki bestesi ile değiştirilmiştir.

"Gerçekten de İstiklal Marşımızın anlamını dilimizle birlikte kalbimizle de okuduğumuzda anlayabiliyoruz. En büyük üzüntüm, bu emsalsiz marşın hakiki manasını yüreklere nakşedecek bir bestenin yapılamamış, bulunamamış olmasıdır. O besteyle güftenin birbirini tamamlaması çok önemli. Tabii ki burada da bestekÂrlara görev düşüyor. Güfte var ama maalesef istenilen beste yok. Temenni ederiz ki o da çıkar, inşallah bir gün o da olur. Tabii hayıflanacak daha başka meselelerimiz de var.

'EVDE TORUNUM MAHTER MARŞIYLA YÜRÜYOR'

Mesela 34 yıllık terörle mücadele dönemimizi şöyle hakkıyla ifade edecek bir şiirimiz, bir marşımız da yok. Geçen arkadaşlarıma onu söyledim, şu anda Fırat Kalkanı, Afrin, biz bununla ilgili, adeta bir İstiklal Marşı gibi demeyeyim ama oraya belki tırmanamazlar, yetişemezler, hiç olmazsa bir Mehter Marşı gibi bir marşı da yazamazlar mı? Bunu hazırlasınlar. Evde torunum bile maşallah Mehter Marşı ile yürüyor. Askerimizi de Mehter Marşı ile ayrıca yürütür gibi yeni marşlarla yürütelim. Aynı şekilde 15 Temmuz gibi büyük bir destanı Akif'in, Çanakkale ve İstiklal mısraları kıvamında anlatacak bir şiirimiz, bir marşımız da mevcut değil. Demek ki şiirlerini sadece lafzıyla değil yüreğiyle de yazan şairlerimize çok önemli görevler düşüyor. Bu vesileyle yaşadığı her dönemde milletimizin hissiyatını, eşsiz bir şekilde dile getiren Mehmet Akif Ersoy'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."

İstiklal Marşımız için yapılan besteler;

Videodaki bestlerin (sırasıyla) sahipleri: Abdülkadir Töre, Ahmet Yekta Madran, Ahmet Yekta Madran 2, Ali Rıfat Çağatay, Halit Lemi Atlı, İsmail Hakkı Aksoy, İsmail Zühtü, Kazım Karabekir, Kazım Uz, Mehmet Zati Arca, Mustafa Sunar, Mustafa Sunar 2, Osman Zeki Üngör, Ramazan Uçar