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Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sana borcumuz varmış!

Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sana borcumuz varmış!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu arasında beklenen görüşme dün gerçekleşti. Peki Erdoğan ve İmamoğlu ne konuştu. Gazeteci Deniz Zeyrek görüşmedeki detayları yazdı.

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Eklenme Tarihi: 11-01-2019 09:18 - Güncelleme: 11-01-2019 09:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu'nun görüşmesine dair detaylar ortaya çıkmaya başladı. Buna göre geçmişi yad eden Erdoğan, İmamoğlu'na "Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim" dedi.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Erdoğan-İmamoğlu görüşmesine dair bazı detayları okurlarına aktardı.

GÖRÜŞMEDE İSTANBUL KONUŞULMUŞ: Görüşmenin yaklaşık bir saat sürdüğünü hatırlatan Zeyrek, "Görüşmenin tamamına yakınında İstanbul konuşulmuş bir kere. Erdoğan 1994'te Belediye Başkanı seçildikten sonra bulduğu tabloyu ve ayrılırken teslim ettiği tabloyu anlatmış. İstanbul'a yaptıklarını anlatmış" bilgisini verdi. 

DİKEY KENTLEŞMEYE KIZDIĞINI SÖYLEMİŞ: Zeyrek, devamında "Görüşmede Erdoğan'ın yatay kentleşme konusundaki sözleri ve 'Manhattan' eleştirisi de gündeme gelmiş. Erdoğan, dikey kentleşmeye çok kızdığını vurgulamış" ifadesini kullandı.

ERDOĞAN GÜVENCE VERDİ: "İmamoğlu'nun saygılı, ölçülü ve temiz bir kampanya yapma niyetini dile getirmesi üzerine Erdoğan da 'öyle olacak' güvencesi vermiş. Görüşmede bir de geçmiş anısı yad edilmiş" aktarımında bulunan Zeyrek, şunları kaydetti:

ERDOĞAN: SANA BORCUMUZ VARMIŞ...Erdoğan Belediye Başkanı olduktan sonra İmamoğlu'nun ailesine ait lokantada yemek yemiş. Ekip hızlıca kalkıp gitmiş ve hesap ödenmemiş. Erdoğan, "Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim" deyince İmamoğlu, "O gönül borcu. Başkan seçildiğimizde, desteğinizi esirgemezsiniz ödeşiriz" demiş. Görüşmenin, siyasetteki bu gerilim atmosferini yumuşatacak önemli bir adım olduğunu düşünüyorum.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • salhor 11 Ocak 2019 09:51 Bu İmamoğlu ve bilhassa zarif ve insanevlâdı hanımı, alışılagelmiş Cehapeli intibaını yerle bir ettiler. Aferin! Cehape milletin manevi değerlerine hürmet etmeyi öğrenmek zorunda.

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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