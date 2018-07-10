Erdoğan'dan ilk resmi ziyarette kritik mesajlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Türkiye-Azerbaycan ilişkilerimiz tek millet, iki devlet anlayışında pekişiyor. Oraya bağlı olarak bugüne kadar bu işi getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Aliyev görüşmelerinin ardından Erdoğan’ı 24 Haziran’da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimleri için kutladı ve seçimlerin ardından ilk uluslararası temasını Azerbaycan’a gerçekleştirmesinin, Türkiye Azerbaycan ilişkileri ve dostluğunun sarsılmaz olduğunun bir göstergesi olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları:

GÖREVİMİZİ İFA ETMEK İSTEDİM: 24 Haziran seçimlerinden sonra dün Cumhurbaşkanı olarak yeminimizi yaptık. Bizden önce milletvekili arkadaşlarımız yeminlerini yaptılar. Cumhurbaşkanı olarak yeminimi yaptıktan sonra da iş olarak kardeş, dost Azerbaycan’ı ziyaret etmek suretiyle görevimizi ifa etmek istedim.

BU PROJE BİZİ CİDDİ MANADA İLGİLENDİRİYOR: Türkiye-Azerbaycan ilişkilerimiz tek millet, iki devlet anlayışında pekişiyor. Oraya bağlı olarak bugüne kadar bu işi getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz. Tanap bizler için hayati bir proje. Bu proje bizi ciddi manada ilgilendiriyor. Türkiye Savunma Sanayii'nde muhtaç bir milletken ihtiyaçlarının büyük bir kısmını kendi karşılar hale geldi.

ALİYEV'E FETÖ TEŞEKKKÜRÜ: Savunma sanayisinde ihracatı artıran bir Türkiye var. Bunu kardeş ülkelerle çok daha farklı bir şekilde paylaşalım istiyoruz. FETÖ ile mücadelede verdiği destek için Aliyev'e teşekkür ediyorum.

(FETÖ ile mücadele) Gerek İlham kardeşimizin buradaki hassasiyeti gerekse bizde bulunup da Azerbaycan aleyhine faaliyette bulunanlara yönelik karşılıklı koordinasyonumuz birçok şeyin hallini arka arkaya getirdi. Maarif Vakfımız ile inşallah Azerbaycan Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa yapacakları çalışmayla buradaki sıkıntıyı, açığı da süratle giderme fırsatını bulacağız.

GEREKİRSE DEMİRYOLU İNŞA EDİLEBİLİR: Dağlık Karabağ meselesini hiç bırakmadık hep üzerine gittik. Malum Nahçivan ile karayolu arasında sıkıntılar aşılmış durumda. Gerekirse demiryolu inşa edilebilir.

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