Erdoğan'dan ilham aldı! Maduro da paradan sıfırları atıyor

Maduro'nun bu adımı Uluslararası Para Fonu'nun (IMF)'nin Venezüella'daki enflasyonun bu yıl yüzde 1 milyona yükselmesini beklediğini duyurmasının ardından geldi.

IMF Batı Yarımküresi Müdürü Alehandro Werner, "Almanya'da 1923'te ya da 2000'lerin sonunda Zimbabve'de yaşanan durumun benzerini 2018'in sonuna kadar Venezuela'da yaşanmasını, enflasyonun yüzde 1 milyona yükselmesini bekliyoruz" demişti.

'BÜYÜK DEVRİMCİ DEĞİŞİMLER BAŞLAYACAK'

Alınan kararla ülkenin para biriminden 5 sıfır atılacak. Ayrıca para biriminin 'Güçlü Bolivar' (bolivar fuerte) olan adı 'Egemen Bolivar'a (bolivar soberano) dönüştürüldü.

Yeni paraların 20 Ağustos itibarıyla piyasaya sürüleceği açıklandı. En büyük banknotun 500, en düşük banknotun da 2 bolivar olacağı belirtildi.

Maduro da yaptığı açıklamada para birimi değişikliğinin ülkenin gereksinim duyduğu 'ekonomide büyük devrimci değişimleri' başlatacağını söyledi.

TÜRK LİRASI'NDAN 6 SIFIR ATILMIŞTI

Türk Lirası'ndan (TL) 6 sıfır atılmasının üzerinden 10 yıl geçti. TL'den 6 sıfır atılmasını öngören yasa, 31 Ocak 2004 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmış, 1 Ocak 2005'te de paradan 6 sıfır atılmıştı.