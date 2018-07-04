Erdoğan'dan idam yanıtı: Yavaş yavaş

Eşi Emine Erdoğan’la birlikte Ankara’ya gitmek için Atatürk Havalimanı’na hareket eden Erdoğan, Sarıyer Hacıosman’da kendisine el sallayanları görünce makam aracını durdurup kendisine el uzatanlarla tokalaştı. Bir kadın, hayvan hakları yasası ve idam cezası konusundaki beklentisini dile getirdi.

“Yavaş, yavaş” yanıtını veren Erdoğan, “Hayvan hakları zaten gündemde de, idam cezası tabii biraz daha zor. Anayasa kararı gerekiyor” diye konuştu. Kalabalık içinde 15 Temmuz gazisinin yakınını gören Erdoğan, hatır sordu. Erdoğan, “Allah sizi düşmanlardan korusun“ sözlerine de “Amin” diyerek karşılık verdi. Sohbet anları, kalabalık içindeki biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

  • Siyaset 04 Temmuz 2018 08:26
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  • Misafir 04 Temmuz 2018 09:02 cocuklar hızlı öldürülüydr idam yavaş yavaş olmamalı

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