Erdoğan'dan Harun Polat'ın ailesine telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Harun Polat'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erdoğan, halen Ankara Etlik'teki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Polat'ın babası Kenan Polat'ı telefonla aradı.
Polat'ın sağlık durumu hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, tedavi sürecini takip ettiği kaydedildi.
Lise öğrencisi Polat’ın ağır yaralandığı olay, Cumartesi Ağrı'da meydana gelmişti.
Çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan Polat, ilk müdahalesinin ardından önce Erzurum'a sevk edilmiş, Pazar günü de ambulans uçakla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledilmişti.
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Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
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