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Erdoğan'dan Güney Afrika'ya uyarı: Yeni belgeler vereceğim

Erdoğan'dan Güney Afrika'ya uyarı: Yeni belgeler vereceğim

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Güney Afrika'da Türkiye’nin Pretorya Büyükelçiliği Kançılarya binasının açılış töreninde konuştu. Erdoğan FETÖ konusunda Güney Afrika yönetimine uyarılarda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 26-07-2018 13:58 - Güncelleme: 26-07-2018 14:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ’nün en çok faal olduğu ülkelerden bir tanesini Güney Afrika olduğunu belirterek, "Daha önce belgeleri vermiştim, bu defa yeni gelişmeler ışığında bunları da kendisine vereceğim. 15 Temmuz’da bizim başımıza bela olan terör örgütü yarın Güney Afrika’nın başına da bela olabilir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Güney Afrika ziyaretinde Türkiye’nin Pretorya Büyükelçiliği Kançılarya binasının açılış töreninde konuştu.

AK Parti iktirarının Afrika'ya verdiği öneme değinen Erdoğan, sayılarla bu durumu anlattı. Erdoğan, "Göreve geldiğimizde Afrika kıtasında büyükelçilik sayımız 12'ydi. Şimdi ise büyükelçilik sayımız 41 oldu" diye konuştu.

"Bugün küresel meselelerde sözü, tavrı, bütün bunlarla beraber duruşu merak edilen bir Türkiye varsa şüphesiz bu, son 16 yılda verilen çok yönlü gayretlerin eseridir." diyen Erdoğan, dünyada en az gelişmiş ülkelere yardım noktasında 8,2 milyar dolarla Türkiye'nin birinci sırada olduğunu söyledi.

FETÖ ile mücadelede kararlılık mesajlarını yineleyen Erdoğan bu ülke yönetimine seslendi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

'BU ÖRGÜT KİRLİ, KALLEŞ BİR YAPIDIR
"Terör örgütlerinin tamamı insanlığın ortak düşmandır. DEAŞ neyse FETÖ odur. PKK neyse Boko Haram aynıdır. Güney Afrika Cumhurbaşkanı ile yapacağımız görüşmede inşallah bu konuları ayrıntılarına varıncaya kadar ele alacağız. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin; biliyorsunuz aktif düzenleyicisi konumda olan, 251 vatandaşımızın katili olan FETÖ terör örgütüyle ilgili beklentilerimizi kendilerine dile getireceğim. FETÖ’nün en çok faal olduğu ülkelerden bir tanesi ne yazık ki Güney Afrika. Ve bunu kendileriyle görüşeceğim. Daha önce belgeleri vermiştim, bu defa yeni gelişmeler ışığında bunları da kendisine vereceğim. 15 Temmuz’da bizim başımıza bela olan terör örgütü yarın Güney Afrika’nın başına da bela olabilir."

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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