Erdoğan'dan Güney Afrika ziyareti öncesi önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'da yapılacak olan 10.BRICKS Zirvesi'ne giderken Esenboğa Havalimanı'nda gündemdeki konulara ilişkin açıklamalar yaptı. Yeni sistemde kadrolara sürpriz atamalar da olabileceğini belirten Erdoğan, "Her an herşey olabilir. Yeni atananlar da görevden ayınabilir" dedi. Münbiç'te çalışmaların henüz istenilen düzeyde ilerlemediğini belirten Erdoğan, ABD'nin İran yaptırımları konusunda da "ABD nasıl bir stratejik ortağımız ise, nasıl bir model ortağımız ise, bizim diğer stratejik ortaklıklarımızla ilişkiyi kesmek, ülkeler arasındaki bağımsızlık anlayışımıza ters düşer" dedi. 

Güney Afrika'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan Esenboğa Havalimanı'ndaki açıklamasından satır başları şöyle...

- BRIC zirvesine katılmak üzere Güney Afrika'ya hareket ediyoruz. 5 ülke aynı zamanda Türkiye gibi G20 ülkesi. Ülkemiz İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak katılıyor. Türkiye ile BRICKS arasında ilk yüksek düzeyli görüşmeyi ifade etmektedir. Zirve sonrasında Zambiya'ya resmi ziyaret gerçekleştireceğim. Bu cumhurbaşkanlığı düzeyinde ilk ziyaret olacaktır.

MÜNBİÇ'TE İŞLER İSTENİLEN İSTİKAMETTE DEĞİL... Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı görüşmeye değinerek, "Şu anda tabii Suriye'deki gelişmeler, gerek Tel Rıfat gerek Münbiç olsun istenilen istikamette henüz gelişmedi. İstenilen istikamette gelişmiş olan tek yer Afrin, Cerablus, El Bab'dır. Bazı görüşmeler ve anlaşmaları Münbiç ve Tel Rifat konusunda da yaptık. Bunları A'dan Z'ye tekrar ele alacağız. İdlib konusu var, tekrar ele alacağız. Buralarda her an her şey olabiliyor" diye konuştu.

ABD'NİN İRAN'A YÖNELİK YENİ YAPTIRIMLARI... - (Türkiye'nin İran yaptırımlarına karşı tavrı nedir?) Yaptırımlarla ilgili şunu bilmemiz lazım. ABD nasıl bir stratejik ortağımız ise, nasıl bir model ortağımız ise, bizim diğer stratejik ortaklıklarımızla ilişkiyi kesmek, ülkeler arasındaki bağımsızlık anlayışımıza ters düşer. Hem komşumuz, hem stratejik ortağımız olacak… Biz onlardan öyle ürünler alıyoruz ki, almadığımız zaman benim ülkemin dış politikasında neler olacak? Biz bunları sayın Obama döneminde de zaten söyledik. Şu anda da aynısını söylüyoruz. Şimdi yine bunların iletilmesi bizi üzmektedir. Şu ana kadar sayın başkan iyi bir duruş sergilemiştir. Biz bu duruşun ilerleyen süreçte de devam edeceğine inanıyorum. Arkadaşlar gerekli düşüncelerimizi alıp dönmüşlerdir. Temenni ediyorum ki yanlış adımlar atılmamış olsun.

'BAŞARISIZLIK BİZİM KİTABIMIZDA YER ALMIYOR' - (Yeni atamalara ilişkin) Biraz merak etmenizde fayda var, çalışıyoruz. Bütün kurum ve kuruluşlara kimleri atayalım diye düşünüyoruz. Birçok arkadaşımızın ismi üzerinde görüş birliğine vardığımız gibi… Kendileriyle görüşmemiz sonucunda da şuraya atayalım dediğimiz insanlar olacaktır.

  • Siyaset 25 Temmuz 2018 12:40
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Erdoğan'dan Güney Afrika ziyareti öncesi önemli açıklamalar videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro