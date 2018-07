Erdoğan'dan Güney Afrika ziyareti öncesi önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'da yapılacak olan 10.BRICKS Zirvesi'ne giderken Esenboğa Havalimanı'nda gündemdeki konulara ilişkin açıklamalar yaptı. Yeni sistemde kadrolara sürpriz atamalar da olabileceğini belirten Erdoğan, "Her an herşey olabilir. Yeni atananlar da görevden ayınabilir" dedi. Münbiç'te çalışmaların henüz istenilen düzeyde ilerlemediğini belirten Erdoğan, ABD'nin İran yaptırımları konusunda da "ABD nasıl bir stratejik ortağımız ise, nasıl bir model ortağımız ise, bizim diğer stratejik ortaklıklarımızla ilişkiyi kesmek, ülkeler arasındaki bağımsızlık anlayışımıza ters düşer" dedi.

Güney Afrika'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan Esenboğa Havalimanı'ndaki açıklamasından satır başları şöyle...

- BRIC zirvesine katılmak üzere Güney Afrika'ya hareket ediyoruz. 5 ülke aynı zamanda Türkiye gibi G20 ülkesi. Ülkemiz İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak katılıyor. Türkiye ile BRICKS arasında ilk yüksek düzeyli görüşmeyi ifade etmektedir. Zirve sonrasında Zambiya'ya resmi ziyaret gerçekleştireceğim. Bu cumhurbaşkanlığı düzeyinde ilk ziyaret olacaktır.

MÜNBİÇ'TE İŞLER İSTENİLEN İSTİKAMETTE DEĞİL...

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı görüşmeye değinerek, "Şu anda tabii Suriye'deki gelişmeler, gerek Tel Rıfat gerek Münbiç olsun istenilen istikamette henüz gelişmedi. İstenilen istikamette gelişmiş olan tek yer Afrin, Cerablus, El Bab'dır. Bazı görüşmeler ve anlaşmaları Münbiç ve Tel Rifat konusunda da yaptık. Bunları A'dan Z'ye tekrar ele alacağız. İdlib konusu var, tekrar ele alacağız. Buralarda her an her şey olabiliyor" diye konuştu.

ABD'NİN İRAN'A YÖNELİK YENİ YAPTIRIMLARI...

- (Türkiye'nin İran yaptırımlarına karşı tavrı nedir?) Yaptırımlarla ilgili şunu bilmemiz lazım. ABD nasıl bir stratejik ortağımız ise, nasıl bir model ortağımız ise, bizim diğer stratejik ortaklıklarımızla ilişkiyi kesmek, ülkeler arasındaki bağımsızlık anlayışımıza ters düşer. Hem komşumuz, hem stratejik ortağımız olacak… Biz onlardan öyle ürünler alıyoruz ki, almadığımız zaman benim ülkemin dış politikasında neler olacak? Biz bunları sayın Obama döneminde de zaten söyledik. Şu anda da aynısını söylüyoruz. Şimdi yine bunların iletilmesi bizi üzmektedir. Şu ana kadar sayın başkan iyi bir duruş sergilemiştir. Biz bu duruşun ilerleyen süreçte de devam edeceğine inanıyorum. Arkadaşlar gerekli düşüncelerimizi alıp dönmüşlerdir. Temenni ediyorum ki yanlış adımlar atılmamış olsun.

'BAŞARISIZLIK BİZİM KİTABIMIZDA YER ALMIYOR'

- (Yeni atamalara ilişkin) Biraz merak etmenizde fayda var, çalışıyoruz. Bütün kurum ve kuruluşlara kimleri atayalım diye düşünüyoruz. Birçok arkadaşımızın ismi üzerinde görüş birliğine vardığımız gibi… Kendileriyle görüşmemiz sonucunda da şuraya atayalım dediğimiz insanlar olacaktır.

ATANMIŞ OLAN DA HER AN GÖREVDEN ALINABİLİR...

- Her an her şey olabilir. Bunu bilmeniz lazım. Atanmış olan da tekrar görevden alınabilir. Biz burada başarıyı öncelikli olarak ele alıyoruz. Başarısızlık bizim sistemimizde, kitabımızda yer almıyor.

GÜNEY AFRİKA'YA UÇTU... Başkan Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Valisi Ercan Topaca, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ve diğer ilgililer uğurladı. Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de Johannesburg'a gitti.