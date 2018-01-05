Erdoğan'dan Fransız gazeteciye tarihi ayar! FETÖ'nün ağzıyla...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir Fransız gazetecinin Türkiye'nin Suriye'ye yolladığı silahları hatırlatarak "Türkiye güvenilir mi?" sorusuna "FETÖ ağzıyla konuşuyorsun" cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'da Fransa Cumhhurbaşkanı Macron'la ortak basın toplantısı düzenledi.

İki liderin açıklamasının ardından soru-cevap kısmında bir Fransız gazetecinin provakatif sorusuna Cumhurbaşkanı gereken cevabı verdi.

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"TÜRKİYE GÜVENİLEBİLİR Mİ?"

Fransız gazeteci Erdoğan'a "Sayın Erdoğan, terörle mücadelede size güvenilir mi? Suriye'deki iç savaşın başladığı andan 7 yıl sonra oradaki kişilere bu kadar silah göndermekten dolayı pişman mısınız? Bu konuda güvenilebilir mi?" sorusunu sordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşılık olarak: "Sorunuzu anlamadım. Suriye'ye kim silah gönderdi?" dedi.

"FETÖ AĞZIYLA KONUŞUYORSUN"

Daha sonra "MİT'in kamyonları bulunmuş 2014'ün Ocak ayında ve bunlar içerisinde silah bulunmuş" diyen Fransız gazeteciye Cumhurbaşkanı "Sen FETÖ ağzıyla konuşuyorsun. O operasyonu yapanlar FETÖ'nün savcılarıydı ve şu anda onlar içeride. Bakın istihbarat teşkilatlarının bu tür operasyonları yapma yetkileri vardır. Sen bana bu soruyu soruyorsun da Amerika'nın 4 bin TIR Suriye'ye yolladığı silahları neden sormuyorsun? Gazetecisin ya. Bunları da araştırsaydın. Neden bunların üzerinde durmuyorsun. Soruları sorarken hassas olun ve bir başkasının ağzıyla konuşmayın. Bunları da kolay kolay karşınızda yutacak birisi yok. Bu tamamen FETÖ ağzıdır. FETÖ ağzıyla konuşmamayı da öğrenin" karşılığını verdi.

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