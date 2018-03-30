Erdoğan'dan Fransa'ya tokat gibi cevap

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın paravanı SDG'den bir heyeti kabul etti. Macron PYD'ye destek açıklamasında bulundu. Macron'un bu tavrı Türkiye'nin sert tepkisine yol açtı. Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Fransa'ya sert tepki gösterdi. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

FRANSA'YA YPG TEPKİSİ! BU KİMSENİN HADDİNE DEĞİL: Son dönemde Fransa'nın yanlış bulduğumuz tavrından fevkalade üzüntü duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Geçen hafta görüştüm. Baktım garip garip şeyler söylüyor. Kendisine biraz frekansı yüksek oldu ama söylemek zorunda kaldım. Bizim silahlı kuvvetlerimizi asla kabullenemeyeceğimiz bir yere oturtmak kimsenin haddine değil.

BİZE BUNLARI YUTTURAMAZSINIZ

Ey batı. SDG dediğiniz Suriye Demokratik Güçleri, bu terör örgütünün aynısıdır. Bunlarla siz bizi aldatmaya çalışıyorsunuz. Kusura bakmayın. Biz bunların temelini biliriz, hücrelerini okuruz. Bunları bize yutturamazsınız. Adresine varana kadar künyesi bizde var. Bunların bir tanımı var da resmi olarak anlatmaya gelmez, ikili olsa anlatırız.

BOYUNUZU AŞAN İŞLERE GİRİŞMEYİN

YPG'ye destek garantisi verdik, lafa bak. SDG ile Türkiye arasında arabulucu olabiliriz lafı şayet doğruysa, bunu söyleyen kişinin haddini ve boyunu çok aşan bir beyandır bu. Bizde bir söz varya gelin güvey olmak filan. Sana böyle bir görevi kim verdi. Boyunu aşan işlere girme. Türkiye'nin ne zamandan beri terör örgütleriyle bir masaya oturmak gibi sorunu var. Nereden çıkardınız bunu. Siz terör örgütleri ile beraber masaya oturabilirsiniz ama Türkiye mücadelesini Afrin'de olduğu gibi yapar. Siz aynen devam edin.

  • Siyaset 30 Mart 2018 12:28
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Erdoğan'dan Fransa'ya tokat gibi cevap videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro