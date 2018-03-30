Erdoğan'dan Fransa'ya tokat gibi cevap

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın paravanı SDG'den bir heyeti kabul etti. Macron PYD'ye destek açıklamasında bulundu. Macron'un bu tavrı Türkiye'nin sert tepkisine yol açtı. Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Fransa'ya sert tepki gösterdi. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

FRANSA'YA YPG TEPKİSİ! BU KİMSENİN HADDİNE DEĞİL: Son dönemde Fransa'nın yanlış bulduğumuz tavrından fevkalade üzüntü duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Geçen hafta görüştüm. Baktım garip garip şeyler söylüyor. Kendisine biraz frekansı yüksek oldu ama söylemek zorunda kaldım. Bizim silahlı kuvvetlerimizi asla kabullenemeyeceğimiz bir yere oturtmak kimsenin haddine değil.

BİZE BUNLARI YUTTURAMAZSINIZ

Ey batı. SDG dediğiniz Suriye Demokratik Güçleri, bu terör örgütünün aynısıdır. Bunlarla siz bizi aldatmaya çalışıyorsunuz. Kusura bakmayın. Biz bunların temelini biliriz, hücrelerini okuruz. Bunları bize yutturamazsınız. Adresine varana kadar künyesi bizde var. Bunların bir tanımı var da resmi olarak anlatmaya gelmez, ikili olsa anlatırız.

BOYUNUZU AŞAN İŞLERE GİRİŞMEYİN

YPG'ye destek garantisi verdik, lafa bak. SDG ile Türkiye arasında arabulucu olabiliriz lafı şayet doğruysa, bunu söyleyen kişinin haddini ve boyunu çok aşan bir beyandır bu. Bizde bir söz varya gelin güvey olmak filan. Sana böyle bir görevi kim verdi. Boyunu aşan işlere girme. Türkiye'nin ne zamandan beri terör örgütleriyle bir masaya oturmak gibi sorunu var. Nereden çıkardınız bunu. Siz terör örgütleri ile beraber masaya oturabilirsiniz ama Türkiye mücadelesini Afrin'de olduğu gibi yapar. Siz aynen devam edin.