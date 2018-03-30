Erdoğan'dan Fransa'ya sert YPG tepkisi! Kimsenin haddine değil

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın paravanı SDG'den bir heyeti kabul etti. Macron PYD'ye destek açıklamasında bulundu. Macron'un bu tavrı Türkiye'nin sert tepkisine yol açtı. Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Fransa'ya sert tepki gösterdi. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

FRANSA'YA YPG TEPKİSİ! BU KİMSENİN HADDİNE DEĞİL: Son dönemde Fransa'nın yanlış bulduğumuz tavrından fevkalade üzüntü duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Geçen hafta görüştüm. Baktım garip garip şeyler söylüyor. Kendisine biraz frekansı yüksek oldu ama söylemek zorunda kaldım. Bizim silahlı kuvvetlerimizi asla kabullenemeyeceğimiz bir yere oturtmak kimsenin haddine değil.

BİZE BUNLARI YUTTURAMAZSINIZ

Ey batı. SDG dediğiniz Suriye Demokratik Güçleri, bu terör örgütünün aynısıdır. Bunlarla siz bizi aldatmaya çalışıyorsunuz. Kusura bakmayın. Biz bunların temelini biliriz, hücrelerini okuruz. Bunları bize yutturamazsınız. Adresine varana kadar künyesi bizde var. Bunların bir tanımı var da resmi olarak anlatmaya gelmez, ikili olsa anlatırız.

BOYUNUZU AŞAN İŞLERE GİRİŞMEYİN

YPG'ye destek garantisi verdik, lafa bak. SDG ile Türkiye arasında arabulucu olabiliriz lafı şayet doğruysa, bunu söyleyen kişinin haddini ve boyunu çok aşan bir beyandır bu. Bizde bir söz varya gelin güvey olmak filan. Sana böyle bir görevi kim verdi. Boyunu aşan işlere girme. Türkiye'nin ne zamandan beri terör örgütleriyle bir masaya oturmak gibi sorunu var. Nereden çıkardınız bunu. Siz terör örgütleri ile beraber masaya oturabilirsiniz ama Türkiye mücadelesini Afrin'de olduğu gibi yapar. Siz aynen devam edin.

SİZ KİM OLUYORSUNUZ?

Siz kim oluyorsunuz ki terör örgütü ile Türkiye arasında arabuluculuk ifadesini ağzınıza alıyorsunuz. Kendi kirli kanlı geçmişlerinin hesabını verememiş olanlar terör örgütleri ile kendilerini yan yana ifade edebilir ama Türkiye için asla söz konusu değildir. Bunların arkadaşlar YPG'liler yani bölgemizdeki en eli kanlı, en ahlaksız teröristler olduğunu gördük. Bu tavrından sonra Fransa'nın hiçbir terör örgütünden, hiçbir teröristten, hiçbir terör eyleminden şikayetçi olma hakkı kalmamıştır.

KOSOVA'DAKİ MİT OPERASYONU

Kosova istihbaratı ile yaptığı dayanışma içinde 6 tane Balkanlardaki en üst düzey FETÖ temsilcisini aldılar getirdiler ve emniyete teslim ettiler.

Her kim AK Parti'yi bırakıp kendisi için çalışmaya başlamışsa bu ülkeye yanlış yapıyor demektir. Hatasını anlayıp yeniden davaya sarılanlarla yolumuza devam ettik. Hatada ısrar edenlerle yolumuzu ayırmak mecburiyetinde kaldık.

YENİDEN DİRİLİŞ HAMLESİ BAŞLAMIŞ OLDU

Metal yorgunluğu ifadem vardı. Kastettiğim hususlardan biri buydu. Kısa sürede gerçekleştirdiğimiz değişim ile bu tehditten kurtulduk şimdi yeniden diriliş hamlesi başlamış oldu. Birilerinin sadece kendi küçük dünyaları için etrafı kırıp dökmesine tahammül edemeyiz. Türkiye 2017 yılında %7,4'lük bir büyüme oranı elde etti. Ülkemizin aleyhinde estirilen onca havalar oldu. Kredi derecelendirme kuruluşlarının nasıl yayınlar yaptığını, Türkiye'ye küresel sermayenin girmemesi için ne gibi gayretler içine girdiğini biliyorsunuz.

"BU HATAYI YAPARSA BUNUN AFFEDİLİR YANI OLAMAZ"

Bazı arkadaşların ülkemizdeki ekonomik durumun sıkıntılı olduğuna dair açıklamalar yapacak kadar yanlışın içinde düştüklerini görmek bizi üzmüştür. Bir insan kendi ayağına kurşun sıkar mı? Ülkenin Bu psikolojik üstünlüğünü, uluslararası camiaya vermeye gereken arkadaşlar bu hatayı yaparsa bunun affedilir yanı olamaz. Felaket tellalları davul zurna yetişiyor onlar yetmiyor mu? Büyüme oranı milletimize moral verdi.

DÖVİZ KURUNU ÖCÜ GİBİ KULLANANLARA KÖTÜ HABER VEREYİM

Dünyanın Amerika ve Çin arasında baş gösteren ticaret savaşının sancıları ile kıvrandığı dönemde Türk ekonomisini zayıf göstermeye çalışarak huzursuzluk çıkarmaya çalışanlar art niyetlidir. Biz kendimize bakacağız, başarıya kilitleneceğiz. Döviz kurunu öcü gibi kullananarak milletimizin kafasını karıştırmaya çalışanlara kötü haber vereyim. Türkiye 2018'de yüksek büyüme oranları ile üzerinde oynanmaya çalışan oyunları bir kez daha bozacak, haberiniz olsun. Uluslararası yatırımcılara sesleniyorum, kapımız size sonuna kadar açıktır, endişe etmeyin.

IRAK HÜKÜMETİNE SİNCAR ÇAĞRISI

Zeyin Dalı Operasyonunda şu ana kadar 3800 terörist etkisiz hale getirildi. Irak sınırına doğru olan bölgeleri de terörden temizlemek için hazırlıklara başladık. Mütefikmiz olan ülke askerlerine zarar vermek gibi bir niyetimiz yok ama teröristlerin ellerini kollarını sallayarak dolaşmalarına izin veremeyiz. Sincar PKK'dan terörden temizlenene kadar operasyonlar ddevam edecek. Irak hükümetinr söylüyoruz yapacaksanız yapın yoksa biz yaparız. PKK'yla YPG'yi aynı görmeyen herkese kapılarımızı kapatıyoruz. Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz.

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