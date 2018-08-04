Erdoğan'dan flaş yerel seçim açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün partimizin Genel Merkez Kadın Kollarının olağan kongresini yapıyoruz. Ayın 18'inde de inşallah bu defa Genel Merkezin olağan kongresini yapacağız. Bu kongrelerle inşallah 2019 yerel seçimlerine hazırlık startını veriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyorCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi öncesi halka hitap etti. Erdoğan'ın konuşması özetle şöyle:

"2019 yerel seçimlerine hazırlık startını veriyoruz. İnanıyorum ki bu kongrelerle hücre yenilemesini yapan parti teşkilatımız gençlik kollarıyla, kadın kollarıyla ana kademeyle seçimlere hazırlığını sürdürecek. Büyükşehirlerde büyük bir patlamayla neticeyi alacaktır.

Sizler bu 16 yıllık süreçte çok ciddi emekler verdiniz. AK kadınlar olarak çok ciddi emekleriniz var. Sizin yol arkadaşlığımızı unutamıyorum. Bu yol arkadaşlığımız hiç bir şeye benzemez.

Adalette, emniyette, ulaşımda, enerjide neler yaptık kişi başına milli gelir 3 bin 500 dolar iken 11 bin dolara nasıl çıkardık bunları gayet iyi biliyorsunuz. Sizler IMF'ye borcumuzun 23,5 milyar dolar olduğu yerden nasıl sıfırladığımızı biliyorsunuz. Hazinenin tam takır olduğu noktadan nerelere geldiğini biliyorsunuz.

Erdoğan salon dışında bekleyen partili kadınlara seslendi

'ARTIK BU ÜLKEDE İNANÇ VE FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ KAVGASI OLMAYACAK'

Bir sistem değiştirdik. Sizlerle siz bunu yaptınız ve başkanlık sistemine geçtik. Artık Türkiye çıta yükseltti. Bundan sonraki süreci yine sizinle yapacağız. Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartacağız. Demokrasi mücadelemizi, özgürlük mücadelemizi bugüne kadar nasıl verdiysek bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Artık ülkede inanç özgürlüğü kavgası olmayacak. Artık düşünce, fikir özgürlüğü kavgası olmayacak. Herkes inancında serbest. Fikir, düşünce özgürlüğünde inandığını rahatça konuşabilecek. Hepsinden öte bu ülkede başı açık, başı örtülü kavgası olmayacak.