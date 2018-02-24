Erdoğan'dan flaş sözler: Sefer görev emri olan hazır olsun

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta partisinin il kongresi öncesinde vatandaşlara hitap etti. Afrin operasyonunda sivillerin vurulduğu yalanlarını savuranlara sert çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim kanımızda sivilleri vurmak yok ama sizin kanınızda var" dedi. Erdoğan, salonda 'Bizi Afrin'e götür sloganları' atan gençlere, "Sefer görev emri olanlar göreve hazır olsun ama şu anda ihtiyaç yok" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Evde ağlaştık. Mehmetdimiz cuma ile beraber cephede görevini yerine getiriyor ve düşmana doğru yürüyor. Bunlar, bir milletin küllerinden yeniden dirilişidir. Şimdi yeniden diriliyor bu millet ve hesabını soruyor. Hesabı sormaya devam edeceğiz. Bugün de terör örgütlerini ve onların arkalarındaki güçleri eninde sonunda çökerteceğiz.

Sahada Türkiye ile baş edemeyeceklerini göreceklerin dünya çapında propaganda savaşı başlatmaları da işe yaramayacak.

"SEFER GÖREV EMRİ OLANLAR GÖREVE HAZIR OLSUN..."

('Reis Bizi Afrin'e götür' sloganları üzerine) Sefer görev emri olanlar göreve hazır olsun ama şu anda ihtiyaç yok.

Yeni bir dirilişin arefesinde bulunuyoruz. Eşrefi mahlukata, insana hakettiği değerle bakmayan hiç kimsenin bizim nezdimizde kıymeti olamaz.

Sefer görev emri nedir kimlere çıkar? Sefer görev emri e-devlet'te nasıl aranır?

BELEDİYE BAŞKANI'NA 'GOREE' TALİMATI

Sevgili gençlerle ilgili belediyemize bir talimatım var. Senegal'deki Goree Adası'nın dili olsa da ah bu sömürge dönemini bir anlatsa. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı bu gençlerimizi Senegal'e Goree Adası'na götürecek, nasıl bir insanlık dışı pazar kurulduğunu orada bizzat görme imkanı bulacaklar. KONGRE ÖNCESİNDE VATANDAŞLARA HİTAP ETTİ

"BİZİM KANIMIZDA SİVİLLERİ VURMAK YOK AMA SİZİN KANINIZDA VAR"

Geçmişteki o ecdadımızın varisleri olarak şimdi de yine Mehmedimiz aynı yolda yürüyor. Bir taraftan SİHA'larımızla, bir taraftan F-16'larımızla, helikopterlerimizle, tanklarımızla, toplarımızla Mehmetdimize saldıranları inlerinde boğduk, boğuyoruz. Birileri ne diyor? Sivilleri vuruyorlar. Vicdansızlar, ahlaksızlar, edepsizler bizim kanımızda sivilleri vurmak yok ama sizin kanınızda var. Siz, Mali'de, Ruanda'da, Korsika'da durmadınız Libya'da bunu yaptınız. Türk'ü bu konuda bu şekilde yorumlayamazsınız.

Bizim sınırımızı koruma sorumluluğumuz var. Kimse kalkıp da niçin bu sınırları koruyorsunuz diyemez. Saldıranlara da hesabını sormaya devam edeceğiz. Bu ülke, bu millet, bu asker korkaklar ordusu değildir. Korkaklar ülkesi değildir.

Biz 81 milyonla tek milletiz. Türk'ü ile, Kürt'ü ile Laz'ı ile Roman'ı ile 81 milyon tek millet. Rengi şehidimizin kanı. Hilal bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız, şehidimizin ta kendisi.