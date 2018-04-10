Erdoğan’dan flaş sözler: Kimden gelirse gelsin bedelini ağır ödeyecekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın gündeminde Beşar Esad rejiminin Doğu Guta'da sivillere yönelik kimyasal saldırısı vardı. Dünya ülkelerini ayağa kaldıran saldırıya Erdoğan'dan da sert tepki geldi. Saldırıyı kınayan Erdoğan ''kimden gelirse gelsin, bu katliamı yapanlar bunun hesabını, bunun bedelini kesinlikle ağır ödeyeceklerdir. Bununla ilgili görüşmelerimizi, çalışmalarımızı da sürdürüyoruz'' açıklamasında bulundu. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

DOĞU GUTA TEPKİSİ! BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEKLER: Bir gerçeği söylemem lazım. Doğu Guta ve Duma bu katliamı yapanları lanetliyorum. Kimden gelirse gelsin, bu katliamı yapanlar bunun hesabını, bunun bedelini kesinlikle ağır ödeyeceklerdir. Bununla ilgili görüşmelerimizi, çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Dün sayın Putin ile telefon görüşmem oldu, görüşmeler bugün yarın devam edecek.

TEK TERÖRİST KALMAYINCAYA KADAR....Tüm bunlar karşısında zaman zaman bunlara cevabı siz değil biz verelim diyen arkadaşlar var. Tamam da sözün şiddeti önem arz ediyor. Bulunduğumuz makam bu hakaretleri kabul eden makam değildir.